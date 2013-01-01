В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»



В Хабаровском крае в районе села Свечино полностью завершили строительство первой автомобильной дороги, ведущей к «дальневосточным гектарам». Она обеспечит беспрепятственный проезд к 239 земельным участкам общей площадью 311 гектаров. В Хабаровском крае на создание инфраструктуры для реализации беспрецедентной программы бесплатного получения любым гражданином РФ по 1 гектару земли предусмотрено около 1 млрд рублей.

Двухполосную дорогу длиной 3 км построили за 8 месяцев. Сейчас возобновили строительство еще одной дороги, ведущей к самой крупной агломерации в крае по количеству компактно расположенных «дальневосточных гектаров».

Ее длина составит в общей сложности 9 километров, охватывая территорию трех сел. Новая дорога, которая будет построена до конца года, обеспечит проезд почти к 500 земельным участкам.

Всего на территории Хабаровского края уже более 10 тысяч человек заключили договоры безвозмездного пользования «дальневосточными гектарами».

По запущенной в 2016 году программе «Дальневосточный гектар» с 1 августа 2020 года земельный надел на Дальнем Востоке бесплатно смогут получить жители всех регионов России. Воспользоваться участком можно для ведения бизнеса, работы на себя или просто для проживания. На сегодняшний день в программе освоения территории участвуют 11 регионов Дальневосточного федерального округа.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ