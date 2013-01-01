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ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?

Ноя 20
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе большое внимание уделялось строительству дорог и возведению мостов, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" позволило якутскому поселку Жатай стать одним из первых населенных пунктов России, где не осталось аварийного жилья.

Также на неделе подписаны контракты на освоение Арктической зоны и развитие аграрного сектора. А собранный богатый урожай хурмы позволит полностью покрыть спрос россиян на это "зимнее лакомство".

  1. В Иркутской области началось строительство крупного полимерного завода мирового уровня
  2. Новый мост у въезда в Северодвинск открыли в Архангельской области
  3. В Ставропольском крае началось строительство третьего ветропарка.
  4. В Самарской области началось уникальное для региона строительство - одновременное возведение трех мостовых переходов через реки Волга, Сок и Самара.
  5. Жители якутского поселка Жатай переехали в новые "умные" дома из аварийного жилья.
  6. В Липецкой области подписали семь инвестиционных контрактов для развития АПК региона.
  7. Первые резиденты Карелии отправятся в Арктическую зону.
  8. Архангельск готовится к проведению Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open.
  9. Аграрии Дагестана собрали богатый урожай хурмы.
  10. В Московской области испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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