ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе большое внимание уделялось строительству дорог и возведению мостов, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" позволило якутскому поселку Жатай стать одним из первых населенных пунктов России, где не осталось аварийного жилья.
Также на неделе подписаны контракты на освоение Арктической зоны и развитие аграрного сектора. А собранный богатый урожай хурмы позволит полностью покрыть спрос россиян на это "зимнее лакомство".
- В Иркутской области началось строительство крупного полимерного завода мирового уровня
- Новый мост у въезда в Северодвинск открыли в Архангельской области
- В Ставропольском крае началось строительство третьего ветропарка.
- В Самарской области началось уникальное для региона строительство - одновременное возведение трех мостовых переходов через реки Волга, Сок и Самара.
- Жители якутского поселка Жатай переехали в новые "умные" дома из аварийного жилья.
- В Липецкой области подписали семь инвестиционных контрактов для развития АПК региона.
- Первые резиденты Карелии отправятся в Арктическую зону.
- Архангельск готовится к проведению Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open.
- Аграрии Дагестана собрали богатый урожай хурмы.
- В Московской области испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|19 Ноя:
|18 Ноя:
|13 Ноя:
|13 Ноя:
|12 Ноя:
|11 Ноя:
|20 Ноя:
|20 Ноя:
|19 Ноя:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий