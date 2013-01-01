ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе большое внимание уделялось строительству дорог и возведению мостов, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" позволило якутскому поселку Жатай стать одним из первых населенных пунктов России, где не осталось аварийного жилья.

Также на неделе подписаны контракты на освоение Арктической зоны и развитие аграрного сектора. А собранный богатый урожай хурмы позволит полностью покрыть спрос россиян на это "зимнее лакомство".

В Иркутской области началось строительство крупного полимерного завода мирового уровня Новый мост у въезда в Северодвинск открыли в Архангельской области В Ставропольском крае началось строительство третьего ветропарка. В Самарской области началось уникальное для региона строительство - одновременное возведение трех мостовых переходов через реки Волга, Сок и Самара. Жители якутского поселка Жатай переехали в новые "умные" дома из аварийного жилья. В Липецкой области подписали семь инвестиционных контрактов для развития АПК региона. Первые резиденты Карелии отправятся в Арктическую зону. Архангельск готовится к проведению Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Аграрии Дагестана собрали богатый урожай хурмы. В Московской области испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде.

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