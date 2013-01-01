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Реконструкция дорог и строительство мостов. Самара реализует уникальные дорожные проекты

Ноя 19
Самарская область Приволжский федеральный округ
Реконструкция дорог и строительство мостов. Самара реализует уникальные дорожные проекты


Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о том, как в области реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Глава региона отметил уже существующие достижения, рассказал о реализации уникальных дорожных проектов и наметил план будущего развития дорожной инфраструктуры области.

В прямом эфире телеканала "Россия-24" выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал о достижениях региона в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, в рамках проекта в 2018 году отремонтировано порядка 407 км дорог, в 2019 году показатель достиг уже 446 км, а в этом году, только за прошедшие 10 месяцев начали действовать 303 км обновленных дорог. Всего же в рамках нацпроекта Самарская область получит более 12 млрд рублей.

"Только в этом году 303 км дорог были отремонтированы, реконструированы и введены вновь. Очень важно, что этот темп мы точно сохраним на будущий год. Благодаря нацпроекту, решениям президента страны Владимира Путина на будущий год мы получаем больше денег, чем в текущем году", - говорит Дмитрий Азаров.

Также немаловажен тот факт, что по итогам прошедших 10 месяцев область стала одним из трех лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" среди всех регионов нашей страны. При этом губернатор дал обещание сохранить высокие темпы улучшения дорожного фонда региона, отметив, что в будущем году власти планируют провести реконструкцию более 308,5 км автомобильных дорог.

Особое внимание будет уделяться уникальному для области строительству - возведению сразу трех мостовых переходов через реки Волга, Сок и Самара. Причем первое место в тройке отдано строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга. Автомобильная дорога на четыре полосы (по две в каждую сторон) с максимальной скоростью движения 120 км/ч, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" - крупнейшего в стране проекта с объемом частных инвестиций более 120 млрд рублей. Свой проект Самарская область представила 18 ноября в Москве на форуме "Транспортная неделя 2020".

Известно, что общая протяженность дорог и подъездных путей составит почти 100 км, из которых 3,7 км составит мост. На правом берегу реки дорога будет соединена с подъездом от М5 "Урал" к Ульяновску, на левом — с М5 "Урал". Строительство автомагистрали будет иметь огромное влияние на экономическое развитие не только Тольятти, но и всего региона, обеспечивая лучшую транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", АвтоВАЗа и предприятий Самарско-Тольяттинской агломерации.



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