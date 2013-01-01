На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск
Для Архангельской области большим событием стало открытие реконструированного моста через реку Исакогорку на подъездном участке к городу Северодвинску на автодороге М-8 «Холмогоры». Построенный без малого 50 лет назад старый переезд через реку не выдерживал 30-тысячные ежедневные нагрузки автомобилей на мостовой переход. Теперь движение автотранспорта стало комфортным и безопасным. На работы потрачено около 1,5 млрд рублей.
Во время модернизации полностью переоборудовали все коммуникации электросетей и систем связи на протяжении 13-ти километров. Мост освятил руководитель епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов.
Следующим объектом реконструкции станет Краснофлотский мост, капитальный ремонт которого начнут в следующем году. Его модернизация обойдется более чем в 2,8 млрд рублей.
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