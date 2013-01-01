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На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде

Ноя 16
Московская область Центральный федеральный округ
На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде


Первый российский малотоннажный грузовик-беспилотник EVO-1 с возможностью заправки водородом успешно протестировали на «умном» участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) в Подмосковье. Отсутствие кабины, руля и водительского кресла не помешало беспроблемному проведению испытаний благодаря универсальной системе автоматического управления дорогой.

Беспилотный автокар получает необходимые данные от интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая оповещает бортовые системы машины о ситуации на дороге.

По мере необходимости оператор, отслеживающий передвижение транспортных средств в Центральном пункте управления, может в реальном времени взять на себя управление беспилотником.

Новый грузовик имеет гибридную систему питания. Он может работать как от электрических аккумуляторов, так и от водородных топливных элементов. На одном заряде электрической батареи машина проезжает 250 км, а на полной заправке водородом пробег увеличивается еще 650-750 км.

Использование грузовиков-беспилотников позволяет снизить себестоимость грузоперевозок на 60%.



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