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Якутяне получили новые квартиры. В регионе идет крупнейшая в России программа сноса аварийного жилья

Ноя 19
Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ
Якутяне получили новые квартиры. В регионе идет крупнейшая в России программа сноса аварийного жилья


Якутский поселок Жатай стал одним из первых населенных пунктов страны, где не осталось аварийного жилья. Все жители поселка теперь проживают в новых домах, причем власти отдают предпочтение строительству именно "умного", энергоэффективного жилья, чтобы граждане могли значительно экономить на услугах ЖКХ

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда", власти Якутии реализуют одну из крупнейших региональных программ по переселению жителей и ликвидации аварийного жилищного фонда. Об этом в своем Instagram рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Причем лидером программы стал поселок Жатай, жители которого получили ключи от новых квартир от главы региона. А чтобы приблизить новоселье, Фонд содействия реформированию ЖКХ дополнительно выделил на завершение строительства порядка 2 млрд рублей.

Губернатор отметил, что власти уделяют большое внимание возможности расселения людей из аварийных домов. Причем основной акцент идет на возведение энергоэффективного жилья по новым современным технологиям для того, чтобы жители смогли существенно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, что немаловажно, особенно в суровых условиях Якутии. А новый жилой дом в Жатае стал уже 11 "умным" строением в поселке.

Власти региона не собираются останавливаться на достигнутом. На реализацию программы расселения аварийного жилья на 2020-2021 годы выделено почти 10,5 млрд рублей, 463 млн рублей из которых получено из республиканского бюджета. До конца текущего года будут переселены в новые дома более 6 тыс. человек, порядка 109 тыс. кв. м аварийного жилья выведут из жилого фонда. Причем 3220 человек из них уже получают новые квартиры, а остальные переедут в новое жилье до конца года.

Всего же, по данным пресс-службы правительства Якутии, в ходе реализации программы переселения якутян, из аварийного жилья в новые дома переедут 62 тыс. жителей, среди которых и 8 тыс. проживающих в Арктике. Из жилого фонда региона будет выведено 1 млн 156 тыс. кв. м. аварийного жилья. Для будущего финансирования программы потребуется 113 млрд рублей и 86,8 млрд рублей из них предоставит Фондом содействия реформированию ЖКХ.



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