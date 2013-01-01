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Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК

Ноя 19
Липецкая область Центральный федеральный округ
Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК


Скоро жители Липецкой области смогут приобретать овощи, молоко, мясо и сыры произведенные в своем регионе. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов, который подписал несколько крупных инвестиционных контрактов с сельскохозяйственными предприятиями области, планирующими до 2025 года вложить в развитие региона более 23 млрд рублей.

Власти Липецкой области начинают реализацию нескольких крупных проектов для развития АПК. По словам губернатора региона Игоря Артамонов, заключены инвестиционные контракты на реализацию семи крупных агропромышленных проектов. А главный из них - строительство тепличного комплекса, в котором можно будет выращивать овощи круглый год. Комплекс будет возведен недалеко от села Архангельское Елецкого района. По плану, общая площадь комплекса составит порядка 45,5 г, а общий объем инвестиций в проект достигнет 14,5 млрд рублей.

В селе Рогожино Задонского района решили сосредоточить усилия на производстве молочной продукции. Инвесторы вложат порядка 2,125 млрд рублей в возведение в районе населенного пункта двух крупных молочных ферм и предприятия, которое займется производством сыров. Также планируется возведение завода по производству комбикормов.

Производством сыров займутся и в Липецком районе. В строительство нового "сырного" завода будет вложено около 700 млн рублей. А вот в Елецком районе откроют завод по глубокой переработке гороха. Предприятие, в строительство которого инвесторы вложат 4 млрд рублей, займется производством белковых ингредиентов, пищевых волокон и крахмала.

Два центра искусственного осеменения свиней, с инвестициями по 350 млн рублей, будут возведены в Хлевенском и Становлянском районах. А вот в Усманском районе возведут малоэтажный жилой комплекс. В его строительство инвестируют более 1 млрд рублей. Причем, по словам Игоря Артамонова, это не все проекты. В самое ближайшее время планируется заключение еще одного крупного контракта, связанного с производством в регионе мясной продукции.



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