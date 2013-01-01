Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК
Скоро жители Липецкой области смогут приобретать овощи, молоко, мясо и сыры произведенные в своем регионе. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов, который подписал несколько крупных инвестиционных контрактов с сельскохозяйственными предприятиями области, планирующими до 2025 года вложить в развитие региона более 23 млрд рублей.
В селе Рогожино Задонского района решили сосредоточить усилия на производстве молочной продукции. Инвесторы вложат порядка 2,125 млрд рублей в возведение в районе населенного пункта двух крупных молочных ферм и предприятия, которое займется производством сыров. Также планируется возведение завода по производству комбикормов.
Производством сыров займутся и в Липецком районе. В строительство нового "сырного" завода будет вложено около 700 млн рублей. А вот в Елецком районе откроют завод по глубокой переработке гороха. Предприятие, в строительство которого инвесторы вложат 4 млрд рублей, займется производством белковых ингредиентов, пищевых волокон и крахмала.
Два центра искусственного осеменения свиней, с инвестициями по 350 млн рублей, будут возведены в Хлевенском и Становлянском районах. А вот в Усманском районе возведут малоэтажный жилой комплекс. В его строительство инвестируют более 1 млрд рублей. Причем, по словам Игоря Артамонова, это не все проекты. В самое ближайшее время планируется заключение еще одного крупного контракта, связанного с производством в регионе мясной продукции.
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