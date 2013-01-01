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Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран

Ноя 20
Архангельская область Северо-Западный федеральный округ
Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран


Эпидемия коронавируса негативно отразилась на всех сферах жизни людей. Повлияла она и на формат проведения международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Так, в мероприятии смогут принять участие режиссеры только из четырех стран, а программа кинофестиваля претерпит значительные изменения из-за необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Уже в четвертый раз в Архангельске пройдет международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, который предоставляет возможность российским зрителям познакомиться с современным киноискусством стран Арктического региона и увидеть работы мастеров северных стран. В этом году для участия в конкурсной программе фестиваля свои картины представят режиссеры из России, Дании, Канады и Швеции. Всего в конкурсе примут участие 24 работы. Тем не менее мероприятие смогут лично посетить только российские представители киноискусства, иностранные режиссеры примут участие в мероприятии в онлайн-режиме.

Помимо конкурсной части, организаторы кинофестиваля, который состоится с 4 по 6 декабря предусмотрели для участников и гостей интересную программу: встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, многочисленные мастер-классы, показ художественных, документальных и короткометражных фильмов для гостей всех возрастов.

В рамках фестиваля будет организован просмотр 11 премьерных фильмов 2020 года, специально для встречи с гостями фестиваль посетит художник-мультипликатор школы-студии "Шар" Варвара Яковлева, а Андрей Хржановский представит зрителям свою ретроспективу и новую полнометражную анимационно-документальную картину "Нос, или Заговор "не таких", которая посвящена новаторам в сфере искусства.

А в первый день кинофестиваля состоится творческая встреча актера и режиссера Ивана Вырыпаева. Также он проведет мастер-класс, который представит новый взгляд на съемку спектаклей для интернет-платформ, и семинар на тему "Театр онлайн и офлайн", в котором примут участие театральные режиссеры из 15 городов России.



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