Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
Эпидемия коронавируса негативно отразилась на всех сферах жизни людей. Повлияла она и на формат проведения международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Так, в мероприятии смогут принять участие режиссеры только из четырех стран, а программа кинофестиваля претерпит значительные изменения из-за необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
Помимо конкурсной части, организаторы кинофестиваля, который состоится с 4 по 6 декабря предусмотрели для участников и гостей интересную программу: встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, многочисленные мастер-классы, показ художественных, документальных и короткометражных фильмов для гостей всех возрастов.
В рамках фестиваля будет организован просмотр 11 премьерных фильмов 2020 года, специально для встречи с гостями фестиваль посетит художник-мультипликатор школы-студии "Шар" Варвара Яковлева, а Андрей Хржановский представит зрителям свою ретроспективу и новую полнометражную анимационно-документальную картину "Нос, или Заговор "не таких", которая посвящена новаторам в сфере искусства.
А в первый день кинофестиваля состоится творческая встреча актера и режиссера Ивана Вырыпаева. Также он проведет мастер-класс, который представит новый взгляд на съемку спектаклей для интернет-платформ, и семинар на тему "Театр онлайн и офлайн", в котором примут участие театральные режиссеры из 15 городов России.
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