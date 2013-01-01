Дагестан собрал богатый урожай хурмы
А вы знаете, что в мире существует более 700 видов хурмы? А вот сортов, которые можно употреблять в пищу, всего чуть больше 200. В России хурму выращивают преимущественно в Краснодарском крае, Крыму, Северной Осетии, на юге Ставропольского края и Дагестана. Причем одними из самых популярных в Дагестане сортов хурмы являются Хиакуме, Хачия, Сидлес, Бычье сердце и Королек.
По словам представителя районной администрации, в настоящее время под сады, где жители выращивают хурму, в регионе занято порядка 100 га, причем основные посадки располагаются в районе населенных пунктов Музаим и Рубас. При этом администрация района планирует серьезно увеличить площадь посадок, разбив новые сады. В будущем году Дербентский район рассчитывает на увеличение урожая и ставит целью собрать более 2 тыс. тонн плодов.
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