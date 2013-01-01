Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
20 НОЯ, 12:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 НОЯ, 12:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Дагестан собрал богатый урожай хурмы

Ноя 20
Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан собрал богатый урожай хурмы


А вы знаете, что в мире существует более 700 видов хурмы? А вот сортов, которые можно употреблять в пищу, всего чуть больше 200. В России хурму выращивают преимущественно в Краснодарском крае, Крыму, Северной Осетии, на юге Ставропольского края и Дагестана. Причем одними из самых популярных в Дагестане сортов хурмы являются Хиакуме, Хачия, Сидлес, Бычье сердце и Королек.

В этом году производители Дербентского района Дагестана собрали богатый урожай хурмы. Общее количество собранных плодов достигает порядка 1,5 тыс. тонн, что на 200 тонн больше прошлогоднего урожая. Тем не менее в Республике жалуются на потерю части урожая из-за сильной засухи и обещают в будущем году увеличить урожайность на 30%.

По словам представителя районной администрации, в настоящее время под сады, где жители выращивают хурму, в регионе занято порядка 100 га, причем основные посадки располагаются в районе населенных пунктов Музаим и Рубас. При этом администрация района планирует серьезно увеличить площадь посадок, разбив новые сады. В будущем году Дербентский район рассчитывает на увеличение урожая и ставит целью собрать более 2 тыс. тонн плодов.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Дагестан:
26 Окт:
15 Окт:
19 Май:
Северо-Кавказский федеральный округ:
17 Ноя:
9 Ноя:
9 Ноя:
РОССИЯ:
20 Ноя:
19 Ноя:
19 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Германия отказалась достраивать «Северный поток-2»

Германия отказалась достраивать «Северный поток-2»
Экономика

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечать. В них работало всего 188 человек

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечать. В них работало всего 188 человек
Политика

Набиуллина не помогла. ЦБ ждет резкого спада экономики

Набиуллина не помогла. ЦБ ждет резкого спада экономики
Экономика 1

Финансовый кризис. Что делать?

Финансовый кризис. Что делать?
Бизнес и психология

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Дагестан собрал богатый урожай хурмы

Дагестан собрал богатый урожай хурмы

Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран

Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
19 НОЯ, 19:32 Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК
19 НОЯ, 14:15 В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля" В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля"
19 НОЯ, 04:12 Якутяне получили новые квартиры. В регионе идет крупнейшая в России программа сноса аварийного жилья Якутяне получили новые квартиры. В регионе идет крупнейшая в России программа сноса аварийного жилья
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19 НОЯ, 03:17 Реконструкция дорог и строительство мостов. Самара реализует уникальные дорожные проекты Реконструкция дорог и строительство мостов. Самара реализует уникальные дорожные проекты
18 НОЯ, 13:33 ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»
17 НОЯ, 16:48 Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье
17 НОЯ, 16:08 Режиссёр Мирбала Салимли: готовлю новые российско-азербайджанские проекты Режиссёр Мирбала Салимли: готовлю новые российско-азербайджанские проекты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter