Дагестан собрал богатый урожай хурмы



А вы знаете, что в мире существует более 700 видов хурмы? А вот сортов, которые можно употреблять в пищу, всего чуть больше 200. В России хурму выращивают преимущественно в Краснодарском крае, Крыму, Северной Осетии, на юге Ставропольского края и Дагестана. Причем одними из самых популярных в Дагестане сортов хурмы являются Хиакуме, Хачия, Сидлес, Бычье сердце и Королек.

В этом году производители Дербентского района Дагестана собрали богатый урожай хурмы. Общее количество собранных плодов достигает порядка 1,5 тыс. тонн, что на 200 тонн больше прошлогоднего урожая. Тем не менее в Республике жалуются на потерю части урожая из-за сильной засухи и обещают в будущем году увеличить урожайность на 30%.

По словам представителя районной администрации, в настоящее время под сады, где жители выращивают хурму, в регионе занято порядка 100 га, причем основные посадки располагаются в районе населенных пунктов Музаим и Рубас. При этом администрация района планирует серьезно увеличить площадь посадок, разбив новые сады. В будущем году Дербентский район рассчитывает на увеличение урожая и ставит целью собрать более 2 тыс. тонн плодов.