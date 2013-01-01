Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье
Силу ставропольского ветра уже третий раз в этом регионе решила использовать ветроэнергетическая компания НоваВинд, входящая в госкорпорацию Росатом. На строительной площадке Бондаревской ВЭС, расположенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края, развернулись подготовительно-производственные работы. В новый ветропарк мощностью120 МВт инвестируют 16 млрд рублей.
Сейчас на месте будущей «ветряной фермы» уже начались работы по устройству буронабивных свай. На стройплощадке заработал собственный бетонный завод, производящий до 140 кубометров бетонной смеси в час. Одновременно идет монтаж второго бетонозавода для нужд строительства.
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