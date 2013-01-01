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Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье

Ноя 17
Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный округ
Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье


Силу ставропольского ветра уже третий раз в этом регионе решила использовать ветроэнергетическая компания НоваВинд, входящая в госкорпорацию Росатом. На строительной площадке Бондаревской ВЭС, расположенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края, развернулись подготовительно-производственные работы. В новый ветропарк мощностью120 МВт инвестируют 16 млрд рублей.

Ветряная электрическая станция будет состоять из 48-ми ветрогенераторов мощностью 2,5 МВт каждый. Они будут соединены в единую сеть, планируемая выработка которой составит 354 млн кВт/часов электроэнергии в год.

Сейчас на месте будущей «ветряной фермы» уже начались работы по устройству буронабивных свай. На стройплощадке заработал собственный бетонный завод, производящий до 140 кубометров бетонной смеси в час. Одновременно идет монтаж второго бетонозавода для нужд строительства.



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