ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей декабря о достижениях регионов Российской Федерации.
В декабре российские регионы представили сразу несколько уникальных отечественных разработок, аналогов которым не существует в мире. Например, пермские специалисты создали совершенно новую защитную ткань, впервые соединив в ней функции защиты с возможность окрашивания во флуоресцентные цвета. В Оренбуржье представили проект антиобледенения лопастей, который можно применять при экстремально низких температурах, а тюменские инженеры разработали установку для нефтедобычи, позволяющую значительно снизить затраты на извлечение сырья.
Также надо отметить начало серийного производства отечественных топливозаправщиков ИЛ-78М-90А, к которому приступили на Ульяновском авиационном заводе, начало строительства пяти заводов по разведению рыбы на Сахалине и завершение приморскими корабелами строительства первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая», которое может пробивать арктические льды толщиной до 1,5 метров и предназначено для работы на Северном морском пути.
1. В Ульяновске подписали контракт на серийное производство ИЛ-78М-90А
2. Уникальную защитно-сигнальную ткань разработали в Пермском крае
3. В Приморье спустили на воду первое судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая»
4. В Тюмени разработана новейшая установка для нефтедобычи мирового уровня
5. Уникальный проект антиобледенения лопастей создали в Оренбургской области
6. В Калининградской области введены в эксплуатацию еще три газонаполнительные станции
7. Перспективное газоконденсатное месторождение открыто на территории Якутии
8. Препарат для вспомогательного лечения коронавируса начали производить в Тверской области
9. На Сахалине построят пять новых комбинатов по разведению рыбы
10. Первый природный парк регионального значения создан в Калужской области
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