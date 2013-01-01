ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей декабря о достижениях регионов Российской Федерации.

В декабре российские регионы представили сразу несколько уникальных отечественных разработок, аналогов которым не существует в мире. Например, пермские специалисты создали совершенно новую защитную ткань, впервые соединив в ней функции защиты с возможность окрашивания во флуоресцентные цвета. В Оренбуржье представили проект антиобледенения лопастей, который можно применять при экстремально низких температурах, а тюменские инженеры разработали установку для нефтедобычи, позволяющую значительно снизить затраты на извлечение сырья.

Также надо отметить начало серийного производства отечественных топливозаправщиков ИЛ-78М-90А, к которому приступили на Ульяновском авиационном заводе, начало строительства пяти заводов по разведению рыбы на Сахалине и завершение приморскими корабелами строительства первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая», которое может пробивать арктические льды толщиной до 1,5 метров и предназначено для работы на Северном морском пути.

1. В Ульяновске подписали контракт на серийное производство ИЛ-78М-90А

2. Уникальную защитно-сигнальную ткань разработали в Пермском крае

3. В Приморье спустили на воду первое судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая»

4. В Тюмени разработана новейшая установка для нефтедобычи мирового уровня

5. Уникальный проект антиобледенения лопастей создали в Оренбургской области

6. В Калининградской области введены в эксплуатацию еще три газонаполнительные станции

7. Перспективное газоконденсатное месторождение открыто на территории Якутии

8. Препарат для вспомогательного лечения коронавируса начали производить в Тверской области

9. На Сахалине построят пять новых комбинатов по разведению рыбы

10. Первый природный парк регионального значения создан в Калужской области

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