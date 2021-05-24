Зеленский поручил запретить полеты в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение правительству проработать запрет полетов в Белоруссию после принудительной посадки рейса Ryanair 23 мая в Минске.

Об этом говорится на сайте офиса президента Украины. Таким образом, Украина присоединится к странам Евросоюза, обсуждающим запрет на полеты в Белоруссию и над страной. По данным Bloomberg, европейские авиакомпании уже облетают воздушное пространство страны. А на саммите глав стран ЕС в Брюсселе 24-25 мая будет решен вопрос о воздушной и сухопутной блокаде страны.

Власти Великобритании тем временем уже запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы в страну. Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шэппс.

Белорусские власти послали сообщение на борт самолета Ryanair о минировании, а после принудительно, с использованием истребителя МиГ-29, вынудили совершить посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился оппозиционер Роман Протасевич – бывший главный редактор и основатель Telegram-канала NEXTA. Он уехал из Белоруссии в Польшу, которая не выдавала его белорусским властям. После принудительной посадки рейса с ним, совершавшего полет из Афин в Вильнюс, Протасевича поместили в СИЗО.