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ЕС может объявить о воздушной и сухопутной блокаде Белоруссии

24 Мая 2021 131 0 Политика
ЕС может объявить о воздушной и сухопутной блокаде Белоруссии

Экстренная посадка в Минске пассажирского самолет Ryanair не останется без ответа Евросоюза. По данным Bloomberg, на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе, который стартовал 24 мая, обсуждаются новые ограничения в отношении Минска. Так, европейские авиакомпании могут перестать совершать полеты над Белоруссией, а любой транзит, включая наземный, из Белоруссии в ЕС попадет под запрет.

Транспортная изоляция Белоруссии

  • Как пишет Bloomberg, лидеры стран Евросоюза в Брюсселе сегодня и завтра могут ввести санкции против Белоруссии в связи с принудительной посадкой гражданского самолета Ryanair. Напомним, что авиалайнер летел из Афин в Вильнюс, получил сообщение о минировании и был перехвачен МиГ-29 над территорией Белоруссии, а затем принудительно посажен в минском аэропорту.
  • Среди пассажиров рейса был бывший главред и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого КГБ Белоруссии безуспешно пытался экстрадировать из Польши за его участие в оппозиционной деятельности. КГБ считает его причастным к террористической деятельности. После посадки самолета Протасевича задержали.
  • В связи с инцидентом Евросоюз рассмотрит несколько возможных ограничений. Во-первых, европейские лайнеры могут перестать летать над Белоруссией. Во-вторых, «Белавиа» может лишиться права приземляться в аэропортах ЕС. В-третьих, ЕС готов устроить воздушную и сухопутную блокаду Белоруссии. В этом случае ни грузовые, ни пассажирские перевозки между ЕС и Белоруссию будут невозможны.

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  • По данным Bloomberg, европейские самолеты уже избегают воздушного пространства Белоруссии. Более того, ЕС собирается принять санкции против ключевых экспортных предприятий страны, которые уже ввели США. Ограничения со стороны Вашингтона поставили Белоруссию в крайне трудное положение: ограничен экспорт в долларах, срываются контракты с европейскими покупателями, нависла угроза над финансовой стабильностью государства. В очередной раз Александр Лукашенко обратился за помощью к России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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