ЕС может объявить о воздушной и сухопутной блокаде Белоруссии 131 0 Политика

Экстренная посадка в Минске пассажирского самолет Ryanair не останется без ответа Евросоюза. По данным Bloomberg, на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе, который стартовал 24 мая, обсуждаются новые ограничения в отношении Минска. Так, европейские авиакомпании могут перестать совершать полеты над Белоруссией, а любой транзит, включая наземный, из Белоруссии в ЕС попадет под запрет.