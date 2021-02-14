Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19

В нашей стране общее число инфицированных достигло 4071883 человек.

Российские врачи за сутки обнаружили 14185 новых случаев инфицирования коронавирусом. Уточняется, что наибольшее количество зараженных выявили в столице России (1559), Санкт-Петербурге (1099) и Подмосковье (828). Такие данные в воскресенье привел оперативный штаб страны по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Таким образом, в России общее число заболевших достигло 4071883 человек, из них 3593101 больной вылечился, 80126 пациентов умерло.

Ранее российский инфекционист рассказал, почему россиянам необходимо продолжать соблюдать принятые антикоронавирусные меры.

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