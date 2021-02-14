Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 21:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ФЕВ, 21:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2"

14.02.2021 15:19
Комментарии
В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2"

Бьерн Седер заявил, что газопровод угрожает безопасности европейских стран, так как сделает их зависимыми от российского газа.

Депутат шведского парламента Бьерн Седер хочет помешать достройке газопровода "Северный поток-2" в качестве ответа на действия России по отношению к российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, а также из-за высылки из РФ троих европейских дипломатов. Уточняется, что политик направил соответствующий запрос главе МИД Швеции Анн Линде. По словам Седера, власти страны должны оказать давление на Германию, поскольку Берлин поддерживает строительство второй ветки газопровода, пишет RT.

Ранее стало известно, что США намерены ввести новые санкции против "Северного потока-2" в том случае, если Россия продолжит достраивать проект.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»
Экономика 1

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок
Экономика 5

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС
Экономика

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана
Экономика 7

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство

ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Новости дня

18:44 Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс
Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%
Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%
18:21 Американский сенат оправдал Трампа по импичменту Американский сенат оправдал Трампа по импичменту
15:39 Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19 Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19
13:52 Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
13:30 Владимир Путин высказался о Донбассе Владимир Путин высказался о Донбассе
13 ФЕВ, 17:27 Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13 ФЕВ, 17:11 Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией

Узнай, страна!

19:33 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:07 ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве
12 ФЕВ, 22:44 Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
12 ФЕВ, 21:25 Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура» Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»
12 ФЕВ, 18:19 В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота
11 ФЕВ, 22:45 Недвижимость как тренд Недвижимость как тренд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 ФЕВ, 21:57 Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области
11 ФЕВ, 17:39 Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами
11 ФЕВ, 13:04 Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике
10 ФЕВ, 19:44 Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter