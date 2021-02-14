В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2"

Бьерн Седер заявил, что газопровод угрожает безопасности европейских стран, так как сделает их зависимыми от российского газа.

Депутат шведского парламента Бьерн Седер хочет помешать достройке газопровода "Северный поток-2" в качестве ответа на действия России по отношению к российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, а также из-за высылки из РФ троих европейских дипломатов. Уточняется, что политик направил соответствующий запрос главе МИД Швеции Анн Линде. По словам Седера, власти страны должны оказать давление на Германию, поскольку Берлин поддерживает строительство второй ветки газопровода, пишет RT.

Ранее стало известно, что США намерены ввести новые санкции против "Северного потока-2" в том случае, если Россия продолжит достраивать проект.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".