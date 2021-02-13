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Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать

13.02.2021 17:27
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Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать

Владимир Чуланов заявил, что COVID-19 еще представляет опасность для людей.

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов рассказал, что российским гражданам не следует пренебрегать мерами профилактики заболеваемости коронавирусом, несмотря на снижение новых случаев заражения COVID-19. По его словам, вирус еще представляет опасность для людей, поскольку иммунная прослойка населения еще очень маленькая.

"У нас только началась программа вакцинопрофилактики", - цитирует издание РИА Новости слова Владимира Чуланова.

Ранее известный врач Александр Мясников заявил, что человечеству нужно готовиться к новой смертельной пандемии.

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