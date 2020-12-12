В России выявлено 28137 новых случаев заражения COVID-19

Общее число инфицированных в России достигло 2625848 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 28137 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на территории нашей страны. Из них 6730 случаев заражения отмечено в Москве, 3774 инфицированных выявлено в Санкт-Петербурге, а 1351 случай инфицирования зафиксирован в Московской области.

Всего в России отмечено 2625848 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2085958 человек, скончалось 46453.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не будет введен локдаун.