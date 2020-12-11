Песков высказался о введении локдауна в России

Дмитрий Песков отметил, что увеличение уровня смертности является общемировой тенденцией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что на фоне пандемии коронавируса нового типа в России вырос уровень смертности. Однако он подчеркнул, что власти страны не планируют вводить общенациональный режим самоизоляции на российской территории.

"Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна по-прежнему нет", - цитирует слова Дмитрия Пескова издание РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что неправильное ношение медицинской маски может привести к проблемам со зрением.