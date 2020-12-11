Ношение маски может привести к проблемам со зрением

Денис Серов подчеркнул, что одноразовую маску можно использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу.

Главврач столичной поликлиники №46 Денис Серов рассказал агентству городских новостей "Москва", что неправильное ношение медицинских масок может привести к появлению проблем со зрением. По его словам, неплотно прилегающее к лицу средство защиты провоцирует появление синдрома сухого глаза, из-за которого острота зрения может снизиться. В связи с этим Серов попросил людей при появлении дискомфорта в глазах использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы. Если неприятные ощущения не пройдут, тогда необходимо обратиться к врачу.

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