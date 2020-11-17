Лавров: требования США по Карабаху выглядят странно

В Госдепе заявили, что США и Франция ждут подробностей заключения соглашения по Нагорному Карабаху и роли Турции в регионе.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о том, что российская сторона обязана проинформировать Штаты о соглашении, заключенном по Нагорному Карабаху. Лавров отметил, что "очень странно" слышать подобные заявления, которые говорят об отсутствии информации по ситуации у тех, кто подобные заявления делает. При этом глава МИД подчеркнул, что соглашение по Нагорному Карабаху не только серьезно обсуждалось с минской группой, в которую США входят, но также о результатах был проинформирован госсекретарь США Майк Помпео, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее, Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по Нагорному Карабаху, а Россия ввела в регион своих миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня в регионе.