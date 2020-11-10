Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по Карабаху

Ереван и Баку приняли решение перейти к политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Глава Российской Федерации Владимир Путин во время специального обращения сообщил, что лидеры российской, армянской и азербайджанской сторон подписали соглашение о режиме тишины в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление содержит следующие ключевые пункты:

Полное прекращение огня начинается 10 ноября в 00.00 мск . Военные Армении и Азербайджана останавливаются на занятых позициях, при этом стороны должны произвести обмен военнопленными и телами погибших.

. Военные Армении и Азербайджана останавливаются на занятых позициях, при этом стороны должны произвести обмен военнопленными и телами погибших. Баку получит контроль над четырьмя районами , а именно до 15 ноября Азербайджану будет возвращен Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский и часть территорий Газахского района, до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, однако Лачинский коридор остается за Арменией.

, а именно до 15 ноября Азербайджану будет возвращен Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский и часть территорий Газахского района, до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, однако Лачинский коридор остается за Арменией. В Карабах отправятся российские миротворцы (параллельно с выводом армянских военных), которые будут находиться в спорной территории 5 лет, если одна из сторон конфликта не разорвет соглашение в течение 6 месяцев. Также в непризнанной республике развернут центр по контролю за прекращением огня.

(параллельно с выводом армянских военных), которые будут находиться в спорной территории 5 лет, если одна из сторон конфликта не разорвет соглашение в течение 6 месяцев. Также в непризнанной республике развернут центр по контролю за прекращением огня. Все транспортные и экономические узлы в Нагорном Карабахе должны разблокировать, контролировать соответствующие связи будут российские пограничники, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что компания "Газпром" собирается повысить стоимость газа, поставляемого в Польшу.