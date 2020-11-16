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Трамп: я победил на президентских выборах в США

16.11.2020 10:21
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Трамп: я победил на президентских выборах в США

Дональд Трамп утверждает, что демократ Джо Байден одержал победу только потому, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Действующий американский лидер Дональд Трамп на своем канале в Twitter написал, что победил на выборах президента в Соединенных Штатах Америки. Отмечается, что соцсеть отметила его публикацию как противоречащее "официальным источникам".

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден одержал победу только потому, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что на этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в нескольких международных саммитах.

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