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Минобороны России рассказало о ситуации в Карабахе

15.11.2020 19:21
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Минобороны России рассказало о ситуации в Карабахе

Российские миротворцы следят за соблюдением режима тишины в Нагорном Карабахе.

В воскресенье Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в зоне нагорно-карабахского конфликта договоренность о режиме тишины соблюдается.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявило российское оборонное ведомство.

Также Минобороны РФ рассказало, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают обмениваться телами погибших, передает РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по Карабаху.

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