Минобороны России рассказало о ситуации в Карабахе
Российские миротворцы следят за соблюдением режима тишины в Нагорном Карабахе.
В воскресенье Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в зоне нагорно-карабахского конфликта договоренность о режиме тишины соблюдается.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявило российское оборонное ведомство.
Также Минобороны РФ рассказало, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают обмениваться телами погибших, передает РИА Новости.
Ранее "Капитал страны" писал, что Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по Карабаху.
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