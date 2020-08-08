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Россияне остались без денег. К августу сбережения проедены
8 Августа 2020 4088 8 Экономика
Как и прогнозировали экономисты, кризис в полную его силу россияне прочувствуют в начале осени. Об этом свидетельствуют данные о падающих с конца июля расходах. Независимо друг от друга аналитики Сбербанка и исследователи «Ромира» зафиксировали резкое снижение трат в последнюю неделю, а статистика ЦБ отразила ненормальное сокращение средств на счетах бизнеса. Все говорит о том, что восстановление экономики закончилось, так и не начавшись.
На пороге кризиса без гроша в кармане
- Пока президент и его чиновники разводят демагогию о «достойном» прохождении кризиса и «беспрецедентной» помощи, которую все – от граждан до предприятий – получили (на самом деле нет), в экономике развиваются негативные процессы. В первую очередь на себе их ощущают граждане, которые начали сокращать расходы после того, как реализовали отложенный спрос в июне и июле.
- С 27 июля по 2 августа, согласно аналитикам Сбербанка, общие траты россиян снизились на 0,9% по отношению к предыдущему году. Больше всего обрушились траты на салоны красоты – 20,6%, на бары и рестораны – 24,9% и на сферу развлечений – почти вдвое. По мнению аналитиков, картину скрасили деньги на детей (в общей сложности государство выделило 250 млрд руб.) и пособия по безработице. Без них падение расходов составило бы 6%.
- Исследователи «Ромира» показывают еще более негативную динамику: с 27 июля по 2 августа расходы упали на 3,4% по отношению к предыдущей неделе и на 2,6% год к году. Согласно данным «Ромира», в среднем россияне потратили за неделю 4394 руб. – это меньше, чем в любую неделю с мая.
- Довершает пессимистичную статистику Центробанк: с 27 по 31 июля объем входящих платежей компаний рухнул на 11% ниже нормального. За неделю до этого отклонение было на уровне 4,7%. В потребительских отраслях спад ускорился с 2,4% до 8,1%. Аналитики ЦБ пишут, что происходящее может быть связано с «исчерпанием эффекта отложенного спроса».
- Согласно опросу Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, в июне доля россиян, жаловавшихся на ухудшение материального положения, достигла 43%, лишь 10% считали, что в ближайший год оно улучшится. Негативные изменения в экономике видят 74% россиян, в улучшения верят только 18%. Поэтому демагогия властей остается оторванной от реальности и подрывает авторитет власти.
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Когда речь идет о обобщенных данных, о статистических выкладках - падение спроса, ухудшение платежеспособности, инфляция - все видно в процентах. Индивидуально подходить - ну так, немного в чем-то отказали себе, да и ладно. А помойки типа крыма-анапы-геленджика людям навязывают, пользуясь отсутствием альтернативы (отдыхал в основном в Италии, Испании, Доминикана). Сам лично пробыл в Крыму 3(!) дня, больше не вытянул, сбежал с семьей, вот сидим на даче (благо она немаленький скворечник, а вполне полноценный дом) и ждем когда что-то приличное откроют
Где кризис??? Сочи,Крым,Анапа,Геленджик- все битком!! Это что-на последние деньги все приехали?
Не почувствовал. Доходы не упали. Истерику нагнетают всепропальщики.
Хреново, очень хреново и ещё раз хреново!!! Как говорят французы - "С'est la vie"!
Все верно. Особенно на счет отсутствия подушки безопасности. В целом ситуация напрягает, безнадегой попахивает.
Бездельники точно...
Думаю что не много сгущают краски. Какую то не большую часть людей коснулся спад, но не так значительно в целом по стране. Помощь от государства малообеспеченным семьям была актуальной, но часть семей её даже не заметили.