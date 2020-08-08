Россияне остались без денег. К августу сбережения проедены 4088 8 Экономика

Как и прогнозировали экономисты, кризис в полную его силу россияне прочувствуют в начале осени. Об этом свидетельствуют данные о падающих с конца июля расходах. Независимо друг от друга аналитики Сбербанка и исследователи «Ромира» зафиксировали резкое снижение трат в последнюю неделю, а статистика ЦБ отразила ненормальное сокращение средств на счетах бизнеса. Все говорит о том, что восстановление экономики закончилось, так и не начавшись.