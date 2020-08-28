Российские банки отключат от доллара США 608 0 Экономика

Российские банки рискуют лишиться доступа к расчетам в долларах США. К такому выводу пришли аналитики Fitch Solution, проанализировав нарастание санкционного давления на Россию. Еще в 2018 году в Конгресс США был внесен законопроект об ограничениях для банковской системы России. Он потонул на уровне комитетов, но поскольку российско-американские отношения остаются напряженными, а санкции США не уменьшаются, а только увеличиваются, можно ожидать жестких решений в обозримом будущем.