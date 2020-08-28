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Российские банки отключат от доллара США

28 Августа 2020 608 0 Экономика
Российские банки отключат от доллара США

Российские банки рискуют лишиться доступа к расчетам в долларах США. К такому выводу пришли аналитики Fitch Solution, проанализировав нарастание санкционного давления на Россию. Еще в 2018 году в Конгресс США был внесен законопроект об ограничениях для банковской системы России. Он потонул на уровне комитетов, но поскольку российско-американские отношения остаются напряженными, а санкции США не уменьшаются, а только увеличиваются, можно ожидать жестких решений в обозримом будущем.

Золото заменит доллар

  • Напряженные российско-американские отношения и сохранение санкций, принятых с 2014 года, а также их периодическое расширение повышают угрозу отключения российской банковской системы от расчетов в долларах, пишут аналитики Fitch Solution. Российские банки уже были на прицеле у американских конгрессменов, которые собирались ударить по ним санкциями за вмешательство Кремля в выборы президента 2016 года. Тогда вопрос был замят на уровне комитетов, но к нему могут вернуться в ближайшее время.
  • «Адские санкции» все еще существуют как проект давления на Россию. Они будут введены против крупнейших госбанков страны – Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка. Перечисленные организации, по версии конгрессменов Боба Менендеса и Линси Грэма, финансируют «вредоносную деятельность» Кремля. В случае принятия санкций они будут внесены в «черный список» Минфина США и не смогут проводить операции с американскими контрагентами.
  • Без корреспондентских счетов в США российские банки не смогут проводить расчеты в долларах. Это прекрасно понимают в Минфине и ЦБ России, где разработали план валютных операций через корреспондентские счета «чистых» банков.
  • Также в качестве защиты от возможных санкций ЦБ начал закупать золото в резервы. Центробанк стал крупнейшим покупателем золота на планете. За 6 лет регулятор скупил почти все золото, которое было произведено в России, и увеличил запас на 120%, до 2,3 тыс. тонн.
  • В апреле 2020 года ЦБ разрешил частным банкам продавать золото за границу и сделал паузу в закупках. Но это временная передышка. Риск отключения от операций с долларами толкает ЦБ к увеличению вложений в золото, пишут аналитики Fitch. Между тем, у некоторых российских компаний уже начались проблемы с долларами и выплатами долларовых кредитов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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