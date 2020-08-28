Нет долларов платить по долгам. Одна из крупнейших компаний России под угрозой 450 0 Экономика

В июле объем проблемных кредитов в валюте у российских банков вырос до 271,5 млрд руб. Причем почти треть этой суммы – 92,5 млрд руб. – приходится на одного крупного заемщика Сбербанка, который начал испытывать сложности с выплатой долга. Из-за этого дела с валютными долгами у Сбербанка сильно ухудшились – корпоративная просрочка выросла в 5,3 раза, тогда как у других банков – на 3,9%.