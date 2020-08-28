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Нет долларов платить по долгам. Одна из крупнейших компаний России под угрозой
28 Августа 2020 450 0 Экономика
В июле объем проблемных кредитов в валюте у российских банков вырос до 271,5 млрд руб. Причем почти треть этой суммы – 92,5 млрд руб. – приходится на одного крупного заемщика Сбербанка, который начал испытывать сложности с выплатой долга. Из-за этого дела с валютными долгами у Сбербанка сильно ухудшились – корпоративная просрочка выросла в 5,3 раза, тогда как у других банков – на 3,9%.
Когда слишком большие падают
- В Сбербанке не назвали конкретную компанию, которая просрочила выплаты по кредиту в долларах, но отметили – это всего лишь одна организация, остальные чувствуют себя нормально и исправно выплачивают валютные долги. Однако речь идет явно о крупном заемщике – на него приходится кредит в 92,5 млрд руб. В итоге задолженность по корпоративным клиентам банка выросла в 5,3 раза.
- Сбербанк заверяет: «За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов». Между тем рублевая корпоративная просчрока за июль у кредитной организации выросла на 35,4%, тогда как у остальных банков – на 0,3%, пишет РБК.
- По мнению аналитика банка БКФ Максима Осадчего, на основании этих данных можно сделать вывод о просчроке небольшого числа очень крупных заемщиков. Возможно, это госкорпорации, ориентированные на экспорт энергоносителей.
- Всего российские корпорации на 1 августа должны были 36,796 трлн руб. В зоне просрочки находятся 3,015 трлн, или 8,19%. Это кредиты, которые не обслуживались больше 90 дней. За июль объем плохих долгов вырос на 10%, а год к году – на 11,9%.
- Просроченные кредиты к концу года станут безнадежными с точки зрения взыскания, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Это ударит по банкам, которые, не получая денежного потока, столкнуться со сложностями в погашении собственного долга. В начале июля просрочка на межбанковском рынке выросла на 10 млрд руб., до 145 млрд. Все это результат того, что крупные компании перестают платить по долгам.
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