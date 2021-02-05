Путин обязал губернаторов отвечать за его рейтинг в первую очередь. Бедность – на четвертом месте 484 1 Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности губернаторов. «Аттестация» будет проводиться по 20 пунктам. Первым из них президент обозначил «доверие к власти», которое измеряется «посредством оценки общественного мнения». Борьбу с бедностью при этом Путин показательно поставил на четвертое место, а образование – на шестое.