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Путин обязал губернаторов отвечать за его рейтинг в первую очередь. Бедность – на четвертом месте
5 Февраля 2021 484 1 Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности губернаторов. «Аттестация» будет проводиться по 20 пунктам. Первым из них президент обозначил «доверие к власти», которое измеряется «посредством оценки общественного мнения». Борьбу с бедностью при этом Путин показательно поставил на четвертое место, а образование – на шестое.
Приоритеты президента
- Президент Путин подготовил указ, в котором перечислены требования к губернаторам и руководителям регионов. Документ опубликован на сайте Кремля 4 февраля 2021 года. Он отражает приоритеты Путина во внутренней политике.
- На первом месте для президента стоит такой критерий, как «доверие власти». Под этим подразумевается политический рейтинг главы государства и региональных руководителей. Симптоматично, что с него начинаются требования к эффективности, поскольку рейтинг Путина в последнее время резко снижается – до 53% по замеру ФОМ и до 29% согласно опросу «Левада-центра» (признан Минюстом иностранным агентом).
- После рейтинга Путин считает важным численность населения. Государство собирается потратить на нацпроект «Демография» 4 трлн руб., но вряд ли это поможет остановить убыль населения, которая в 2020 году стала рекордной за 14 лет – Россия потеряла 510,5 тыс. человек. В том числе за счет увеличения смертности на 229,7 тыс. человек, до 1,881 млн, и падения рождаемости до 1,306 млн.
- На третьем месте в указе стоит продолжительность жизни. На четвертом – бедность, от которой зависит и продолжительность. Поскольку 19,6 млн человек, по данным Счетной палаты, находятся за чертой бедности, то есть живут менее чем на 11,3 тыс. руб. в месяц.
- На пятом месте – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Примечательно, что физкультура стоит выше общего образования – оно лишь на шестой позиции в перечне Путина. На седьмом месте – система выявления талантов и их поддержка.
- Количество семей, улучшивших жилищные условия – только на 11 месте. Качество городской среды – на 13-м. Темпы роста реальной зарплаты – на 16-м, а дохода – на 17-м. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – на 19-м. Всего в списке 20 позиций, последнюю из которых занимает уровень цифровизации.
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- Губернаторов будут аттестовать каждый год по этому перечню. Но важно, что по рейтингу президента они будут отвечать до 1 марта, а по всем остальным критериям – до 1 июня. При этом логично предположить: если по всем критериям показатели у власти будут высокими, то и доверие к ней естественным образом вырастет.
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Ничего особенного. Очередная административно-политическая глупость.