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На полмиллиона меньше. Росстат сообщил о рекордном сокращении населения в 2020 году
28 Января 2021 95 0 Политика
Численность постоянного населения России в 2020 году сократились на 510 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2021 года в стране проживало 146,24 млн. Об этом сообщает Росстат в предварительной оценке населения. Избыточную смертность в январе – ноябре ведомство оценило в 184,6 тыс. человек. При этом официальная смертность от COVID-19 за все время пандемии составила на текущий момент 116 тыс. человек.
Худший год за последние 15 лет
- Население России за 2020 год сократилось на 510 тыс. человек и составило 146,24 млн, говорится в предварительной оценке Росстата. Больше людей Россия теряла только в 2005 году – тогда убыль населения достигла 564,5 тыс. человек. Это делает 2020-ый – худшим годом для демографии за 15 лет.
- Показатель смертности Росстат зафиксировал за январь – ноябрь 2020 года: 1,881 млн человек. Это на 13,9% (229,7 тыс.) больше, чем в 2019 году. Но избыточная смертность на фоне пандемии, по данным ведомства, достигла 184,6 тыс. человек за 11 месяцев (10,9%), пишет РБК. Однако официально от COVID-19 и связанных с ним причин умерли 116 тыс. человек.
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- Сократилась в России и рождаемость – на 4,4%, до 1,306 млн человек за 11 месяцев. Таким образом, естественная убыль составила 574,8 тыс. человек. Миграционный приток не смог из-за пандемии компенсировать потерю населения. За 10 месяцев 2020 года приток не превысил 86,1 тыс. человек. Для сравнения: в 2019 году он достигал 222,7 тыс.
- Летом прошлого года правительство приняло «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030», в котором главной целью было выбрано «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей». Согласно этому плану, правительство должно увеличивать рост населения на 125 тыс. человек в год за счет повышения коэффициента рождаемости (с 1,527 до 1,822 ребенка на одну женщину) и привлечения 273-368 тыс. мигрантов ежегодно.
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