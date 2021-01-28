На полмиллиона меньше. Росстат сообщил о рекордном сокращении населения в 2020 году 95 0 Политика

Численность постоянного населения России в 2020 году сократились на 510 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2021 года в стране проживало 146,24 млн. Об этом сообщает Росстат в предварительной оценке населения. Избыточную смертность в январе – ноябре ведомство оценило в 184,6 тыс. человек. При этом официальная смертность от COVID-19 за все время пандемии составила на текущий момент 116 тыс. человек.