Уровень доверия Путину упал до 29%. Социологи представили результаты последнего опроса 108 0 Политика

Социологи зафиксировали падение уровня доверия президенту России Владимиру Путину с 34% до 29%. Показатель снизился на 5% за три последних месяца – с октября по январь. Опрос проводил «Левада-центр» (признан иностранным агентом по решению Минюста). Также социологи интересовались уровнем одобрения президента Путина. По итогам опроса общий показатель составляет 64%, однако в разных возрастных группах отмечается расхождение в одобрении политики президента.