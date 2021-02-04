Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ФЕВ, 18:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ФЕВ, 18:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Уровень доверия Путину упал до 29%. Социологи представили результаты последнего опроса

4 Февраля 2021 108 0 Политика
Уровень доверия Путину упал до 29%. Социологи представили результаты последнего опроса

Социологи зафиксировали падение уровня доверия президенту России Владимиру Путину с 34% до 29%. Показатель снизился на 5% за три последних месяца – с октября по январь. Опрос проводил «Левада-центр» (признан иностранным агентом по решению Минюста). Также социологи интересовались уровнем одобрения президента Путина. По итогам опроса общий показатель составляет 64%, однако в разных возрастных группах отмечается расхождение в одобрении политики президента.

Доверие и одобрение разошлись

  • «Левада-центр» (признан иностранным агентом по решению Минюста) опубликовал свежий президентский рейтинг. По результатам опроса уровень доверия президенту Владимиру Путину снизился на 5% по сравнению с октябрем – до 29%. Доверие социологи измеряют открытым вопросом: «Каким политикам вы доверяете?» Респонденты должны сами назвать имена тех, кто, по их мнению, заслуживает доверия.
  • Примечательно, что впервые уровень доверия оппозиционному политику Алексею Навальному вырос до 5% (в сентябре 2020 году ему доверяли 3%). Это больше, чем у лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 4%. Однако это все еще меньше, чем у премьер-министра Михаила Мишустина, которому доверяют 12%.
  • Также социологи замеряли уровень одобрения президента. Вопрос задается в закрытой форме: «Одобряете ли вы деятельность Владимира Путина на посту президента России?» Общий уровень одобрения у Путина 64%, а неодобрения – 34%. Таким образом, показатели вернулись в реальность до присоединения Крыма (то есть «посткрымский эффект», о котором говорили социологи, прошел).
  • Интересна и разница в оценке политики Путина по возрастам. Так, например, в возрасте 18-24 лет одобрение политики Путина снизилось с 68% до 51%. Уменьшился показатель и в группе 25-39 лет – с 62% до 57%. Падает одобрение Путина в самой лояльной группе 55+ – 74% (на 9% меньше, чем после присоединения Крыма).
  • Около половины россиян (49%) считают, что Россия движется в правильном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 40%. При этом прослеживается четкая зависимость между мнением респондентов и источником информации. Так, к примеру, 57% опрошенных, считающих, что Россия на правильном пути, получают информацию из телевизоры. Только 39% из них читают новости в интернете и соцсетях. Эти же люди больше других одобряют Путина в силу «телевизионной привычки». Те же, кто читают информацию в интернете, в два раза чаще (50%) склонны считать, что Россия движется в неправильном направлении.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Опрос проводился среди 1616 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Общение происходило с 29 января по 2 февраля 2021 год.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Год начался с увольнений. Более 600 тысяч россиян потеряли работу в начале января

Год начался с увольнений. Более 600 тысяч россиян потеряли работу в начале января
Экономика

США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального

США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального
Политика 5

Росстат обнулил инфляцию. Официально цены перестали расти

Росстат обнулил инфляцию. Официально цены перестали расти
Экономика

«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян

«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды

Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды

ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты

ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты

Новости дня

17:44 Дмитрий Песков: в России репрессий нет Дмитрий Песков: в России репрессий нет
Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались
Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались
17:21 Глава OMV надеется на скорое завершение "Северного потока-2" Глава OMV надеется на скорое завершение "Северного потока-2"
16:37 Путин поручил поддержать занятость населения в России Путин поручил поддержать занятость населения в России
16:33 Решетников: Россия прошла пик безработицы Решетников: Россия прошла пик безработицы
13:52 Путин: россияне должны чувствовать результат от сдерживания цен Путин: россияне должны чувствовать результат от сдерживания цен
11:37 Российские медики выявили 16714 новых случаев COVID-19 Российские медики выявили 16714 новых случаев COVID-19
Оппозиция Украины начинает процедуру импичмента Зеленского
Оппозиция Украины начинает процедуру импичмента Зеленского
11:21 Геолокация смартфонов может перестать быть тайной связи Геолокация смартфонов может перестать быть тайной связи

Узнай, страна!

17:49 Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:29 ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты
03 ФЕВ, 21:40 Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек
03 ФЕВ, 20:33 Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске
03 ФЕВ, 19:18 Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области
03 ФЕВ, 10:13 ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 ФЕВ, 22:32 Новый морской терминал появится на Чукотке Новый морской терминал появится на Чукотке
02 ФЕВ, 20:30 Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края
02 ФЕВ, 18:35 В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы
01 ФЕВ, 22:39 В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter