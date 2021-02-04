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Уровень доверия Путину упал до 29%. Социологи представили результаты последнего опроса
4 Февраля 2021 108 0 Политика
Социологи зафиксировали падение уровня доверия президенту России Владимиру Путину с 34% до 29%. Показатель снизился на 5% за три последних месяца – с октября по январь. Опрос проводил «Левада-центр» (признан иностранным агентом по решению Минюста). Также социологи интересовались уровнем одобрения президента Путина. По итогам опроса общий показатель составляет 64%, однако в разных возрастных группах отмечается расхождение в одобрении политики президента.
Доверие и одобрение разошлись
- «Левада-центр» (признан иностранным агентом по решению Минюста) опубликовал свежий президентский рейтинг. По результатам опроса уровень доверия президенту Владимиру Путину снизился на 5% по сравнению с октябрем – до 29%. Доверие социологи измеряют открытым вопросом: «Каким политикам вы доверяете?» Респонденты должны сами назвать имена тех, кто, по их мнению, заслуживает доверия.
- Примечательно, что впервые уровень доверия оппозиционному политику Алексею Навальному вырос до 5% (в сентябре 2020 году ему доверяли 3%). Это больше, чем у лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 4%. Однако это все еще меньше, чем у премьер-министра Михаила Мишустина, которому доверяют 12%.
- Также социологи замеряли уровень одобрения президента. Вопрос задается в закрытой форме: «Одобряете ли вы деятельность Владимира Путина на посту президента России?» Общий уровень одобрения у Путина 64%, а неодобрения – 34%. Таким образом, показатели вернулись в реальность до присоединения Крыма (то есть «посткрымский эффект», о котором говорили социологи, прошел).
- Интересна и разница в оценке политики Путина по возрастам. Так, например, в возрасте 18-24 лет одобрение политики Путина снизилось с 68% до 51%. Уменьшился показатель и в группе 25-39 лет – с 62% до 57%. Падает одобрение Путина в самой лояльной группе 55+ – 74% (на 9% меньше, чем после присоединения Крыма).
- Около половины россиян (49%) считают, что Россия движется в правильном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 40%. При этом прослеживается четкая зависимость между мнением респондентов и источником информации. Так, к примеру, 57% опрошенных, считающих, что Россия на правильном пути, получают информацию из телевизоры. Только 39% из них читают новости в интернете и соцсетях. Эти же люди больше других одобряют Путина в силу «телевизионной привычки». Те же, кто читают информацию в интернете, в два раза чаще (50%) склонны считать, что Россия движется в неправильном направлении.
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- Опрос проводился среди 1616 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Общение происходило с 29 января по 2 февраля 2021 год.
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