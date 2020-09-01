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Правительство смирилось. Население России сократится, бедность вырастет
1 Сентября 2020 1155 6 Экономика
Население России в 2020 году сократится на 158 тыс. человек, а уровень бедности вырастет до 13,3%. Такой прогноз содержится в плане правительства по достижению национальных целей развития. Однако уже в первом полугодии естественная убыль россиян составила 265,5 тыс. человек, а в результате карантина и закрытия экономики доходы граждан упали на 8%. Также резко выросла безработица – до 6,3%. Переломить негативные тенденции власти собираются только к 2030 году.
Правительство занято планами, а не делами
- С 2013-го по 2017 год президент Владимир Путин подавал как достижение власти рост населения России. В 2013-м он был на уровне 319,9 тыс., а к 2017-му уменьшился до 76 тыс. Но уже в 2018 году из-за геополитического кризиса, зашедшей в тупик экономики, санкций и нескольких лет падения реальных доходов демографический плюс сменился на минус – население России стало меньше на 99,7 тыс. человек.
- Путин дал правительству установку – поднять численность населения к 2030 году. Чиновники кабинета министров Михаила Мишустина нарисовали график, согласно которому в 2020 году Россия потеряет 158 тыс. населения, а с 2023 года начнет его наращивать – до 126,6 тыс. в 2030 году. График уже не совпадает с реальностью – по данным Росстата, в первом полугодии 2020 года в России умерло 265,5 тыс. человек. Высокая смертность объясняется коронавирусом (показатель на 3,1% выше, чем в 2019 году), а низкая рождаемость (упала на 5,4%) – тяжелым экономическим кризисом.
- Увеличивать населения России правительство собирается за счет мигрантов, поскольку коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) в России находится на уровне 1,5, а для роста населения он должен составлять 2,1. Именно потому, что с конца марта 2020 года границы России были закрыты, приток мигрантов составил всего 48,8 тыс. человек и не компенсировал убыль населения. Но правительство ждет до конца года приезда 188,1 тыс. мигрантов, которые должны заменить россиян.
- Бедность – другая проблема, решить которую Путин поручил правительству. В 2013 году, до геополитической авантюры на Украине и присоединения Крыма, она составляла 10,8%, но уже в 2016-м – 13,2%. На текущий момент за чертой бедности находятся 13,3% россиян. Задача правительства снизить показатель до 6,5% к 2030 году. Что собираются делать в этом плане чиновники, не совсем понятно. В России зафиксирована рекордная безработица – 6,3%, а численность безработных составила 4,73 млн человек. Каждый второй работник столкнулся с сокращением зарплаты, доходы в целом упали на 8%.
- Финансовая помощь семьям с детьми не позволила вернуться к докризисному уровню жизни. В правительстве считают, что никакой поддержки населению и экономике больше не нужно – все восстановится само собой в ближайший год.
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А как же утверждение членов предыдущего правительства,которые и в этом правительстве продолжают служить, что мы стали жить лучше и дольше. Или это была ЛОЖЬ, с помощью которой был увеличен возраст выхода на пенсию? Кстати - а это преступлением не является с точки зрения юриспруденции?
скорей бы в могилу а то устал.
Население России в 2020 году сократится на 158 тыс. человек, а уровень бедности вырастет до 13,3%. Такой прогноз содержится в плане правительства по достижению национальных целей развития.Ну что же.это достойные цели развития.
Так все у них по плану,геноцид русского населения цветет пышным цветом.
так все планы и нацпроекты провалены! значит правительство и президент не в состоянии решить проблемы страны, ну так получается
С таким правительством и президентом переломить "негативные тенденции" можно не к 2030 году, а к 2300 году.