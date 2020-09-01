Правительство смирилось. Население России сократится, бедность вырастет 1155 6 Экономика

Население России в 2020 году сократится на 158 тыс. человек, а уровень бедности вырастет до 13,3%. Такой прогноз содержится в плане правительства по достижению национальных целей развития. Однако уже в первом полугодии естественная убыль россиян составила 265,5 тыс. человек, а в результате карантина и закрытия экономики доходы граждан упали на 8%. Также резко выросла безработица – до 6,3%. Переломить негативные тенденции власти собираются только к 2030 году.