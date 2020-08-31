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Россиян заменят на мигрантов. Правительство подготовило план
31 Августа 2020 4339 5 Политика
Главной национальной целью государства до 2030 года станет не экономика или экология, а «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Это следует из стратегического документа правительства Михаила Мишустина с громоздким названием – «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030». Правительство берет на себя обязательство стимулировать рост населения на 126 тыс. человек в год, но не через повышение рождаемости или сокращение смертности, а с помощью притока мигрантов.
Мигрантами заделают демографическую брешь
- Национальной целью №1 в плане правительства значится сохранение населения России, которое неуклонно сокращается последние несколько лет. К 2030 году Мишустин и Ко обещают прирост населения на 126 тыс. человек, ожидаемую продолжительность жизни в 78,1 лет, снижение уровня бедности до 6,5%, а также количество россиян, занимающихся физкультурой, в 70%. Об этом со ссылкой на документ пишет «Незыгарь».
- Увеличивать населения планируется за счет повышения коэффициента рождаемости – с 1,527 до 1,822 ребенка на одну женщину в детородном возрасте к 2030 году. Но естественный прирост начинается при рождаемости 2,15 на женщину. Более того, точкой невозврата для убыли населения является коэффициент 1,75. До 2024 года в плане показатель не будет превышать эту величину, а значит, население России продолжит сокращаться, даже если смертность упадет на 0,6%.
- Остановить демографическую катастрофу можно путем запрета абортов (1,5 млн в год), пропаганды традиционных семейных ценностей, льгот молодым и многодетным семьям. Но этих мер в плане нет, зато есть другая мера по повышению населения – «качественный миграционный прирост».
- Правительство Мишустина собирается привлекать ежегодно в Россию 273-368 тыс. жителей ближнего зарубежья. Этот поток и будет компенсировать вымирание россиян. При нехитром математическом расчете можно понять, на какую естественную смертность рассчитывает правительство в 2030 году. Если в страну приедут 368,1 тыс. мигрантов, а рождаемость составит 126600 человек, то убыль составит 241,5 человек.
- Можно ли назвать это «Сохранением населения, благополучия и здоровья людей» – вопрос риторический. Привлекая мигрантов в Россию и не решая демографическую проблему, правительство делает невозможным реализацию других национальных целей, в том числе экономических. Также о благополучии трудно говорить, когда рост реальных пенсий россиян по тому же плану замораживается до 2030 года.
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я думаю это делается давно и достаточно успешно нужно начать с того что наши господа не знают достаточно точно количество мигрантов которые проживают на территории росии кроме того это отмывка денег незаконно заработанных
Тяжело жить во лжи, Тяжело жить в обмане. Когда Люды - Наташи, Ну, а Вани счас Тани. Когда Жора обычный жополиз, Паша гидом по куни, Пробивает дорогу к звезде, Через терни, по людям.
будем плодить нищету
А разве США всю свою историю поступало не так? Это плохой метод?
"Остановить демографическую катастрофу можно путем запрета абортов (1,5 млн в год), пропаганды традиционных семейных ценностей, льгот молодым и многодетным семьям" - уважаемый автор статьи! Вы искренне в это верите?