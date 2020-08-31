Россиян заменят на мигрантов. Правительство подготовило план 4339 5 Политика

Главной национальной целью государства до 2030 года станет не экономика или экология, а «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Это следует из стратегического документа правительства Михаила Мишустина с громоздким названием – «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030». Правительство берет на себя обязательство стимулировать рост населения на 126 тыс. человек в год, но не через повышение рождаемости или сокращение смертности, а с помощью притока мигрантов.