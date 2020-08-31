Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год 1467 0 Экономика

В правительстве России определились, когда отечественная экономика восстановится после кризиса. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, произойдет это в третьем квартале 2021 года. Сразу после этого Россия совершит «рывок» к темпам роста выше мировых. При этом правительство не будет никак помогать гражданам и компаниям в этот период. По словам помощника президента Максима Орешкина, экономика должна восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.