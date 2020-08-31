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Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год

31 Августа 2020 1467 0 Экономика
Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год

В правительстве России определились, когда отечественная экономика восстановится после кризиса. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, произойдет это в третьем квартале 2021 года. Сразу после этого Россия совершит «рывок» к темпам роста выше мировых. При этом правительство не будет никак помогать гражданам и компаниям в этот период. По словам помощника президента Максима Орешкина, экономика должна восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.

Новый прогноз – лучше старых двух

  • В обновленном сценарии макроэкономического прогноза Минэкономразвития закладывает падение ВВП по итогам 2020 года на 3,9% и его восстановление до уровня 2019 года к третьему кварталу 2021 года. Еще в июле министерство ожидало сокращение экономики на 4,8%, но президент Владимир Путин поручил «доработать» прогноз и его, в соответствие с заказом, улучшили в позитивную сторону. Теперь президент может уверенно заявлять на публике о падении экономики России гораздо меньшем, чем у развитых стран мира.
  • Согласно новым расчета Минэкономразвития, о которых пишет «Коммерсант», Россия будет расти выше мировых темпов роста уже с 2021 года. В 2022-м ВВП вырастет на 3,4%, а в 2023-м – на 3%. Инвестиции увеличатся на 5,2% в текущем году вопреки ожиданиям обвала на 12%. В 2021 году показатель вырастет на 3,9%, а в 2022-23 годах – до 5,3% и 5,1% соответственно.
  • Уровень жизни россиян тоже не упадет, как ожидалось. В новом прогнозе вместо падения реальных зарплат на 3,9% будет рост на 1,5%. Фонд оплаты труда вырастет в этом году на 3,4%, а не сократится на 1,5%. Спад реальных располагаемых доходов все же произойдет, но составит 3% вместо 3,8% – тут уж как ни крутите, роста не выходит. Следовательно, оборот розницы упадет не на 5,2%, а на 4,2%.
  • Министр экономики Максим Решентников заявил, что экономика России «вошла в стадию восстановления». По его словам, это подтверждают цифры статистики, которая выходит (пока они свидетельствовали в лучшем случае об умеренной рецессии). При этом быстрое восстановление «напрямую связано» с мерами поддержки правительства.
  • Вместе с тем бывший глава министерства, а ныне помощник президента Максим Орешкин подчеркнул, что экономика России должна восстанавливаться после пандемии самостоятельно, без новых мер господдержки. «Восстановление должно происходить уже само по себе», – сказал Орешкин.
  • Прогноз Минэкономразвития только на первый взгляд не имеет ничего общего с действительностью – на нем строятся оценки поступлений в бюджет. Из-за оценки экономистов Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе поставят повышенный годовой план, а для долгового департамента Минфина его понизят. В 2020 году Россия рекордно залезет в долги, чтобы профинансировать дефицит в 4-5 трлн руб. В последующем чиновники хотят брать больше денег с экономики, а значит – и с граждан.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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