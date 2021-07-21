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Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%

21 Июля 2021 233 1 Экономика
Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%

В 2021 году инфляция в России выросла до шестилетнего рекорда – 6,5%, по данным Росстата. Однако россияне иначе оценивают рост цен в магазинах – в среднем на уровне 14,9%. Уже само по себе это большой повод задуматься Центробанку, отвечающему за инфляцию в стране. Но 17,1% россиян, или каждый шестой считает, что цены подскочили на 30% и больше. Это близко к гиперинялцяии, которая последний раз была в России в 1999 году.

Реальные оценки инфляции от россиян

  • Пока Росстат считает среднюю «температуру по больнице» и говорит об инфляции в 6,5%, Центробанк совместно с центром ИнФОМ проводит ежемесячные опросы общественного мнения. Последний опрос показал, что россияне не видят официальной инфляции, а оценивают ее в среднем на уровне 14,9%. Таким образом, официальные данные и наблюдаемая инфляция расходятся более чем в 2,5 раза.
  • Более того, 17,1% жителей России, или каждый шестой говорит о росте цен на 30% и более. Причем эта оценка не относится к субъективным ощущениям, а есть реальное отражение инфляции в стране. Дело в том, что, по данным Росстата, 17,8 млн человек, или 12,1% россиян живут за чертой бедности. Эта группа граждан больше всего страдает от роста цен, поскольку потребляет в основном продукты питания.
  • Росстат утверждает, что продовольственная инфляция с января по май в годовом выражении выросла на 8,7%. Но есть большие вопросы к тому, как проводился этот расчет. Для примера, тот же Росстат сообщает о подорожании мяса курицы на 15,2%, картофеля на 80,4%, капусты на 88,7%, моркови на 151,9%. Как из этих цифр получается средний показатель 8,7%, ведомство не объясняет.
  • Россияне, в свою очередь, жалуются на подорожание яиц и мяса птицы (47%), растительного масла (39%, хотя цены на него регулировались правительством!), молочной продукции (35%), медикаментов и лекарств (34%).
  • По данным ЦБ, 38% россиян тратят все или почти все доходы на еду. 10% граждан говорят о том, что денег не хватает «даже на питание», а 28% утверждают, что могут обеспечить себя только продуктами питания, денег на одежду нет.
  • Центробанк комментирует это следующим образом: наблюдаемая инфляция растет за счет группы «респондентов без сбережений». Она связана «с ростом цен на отдельные часто покупаемые населением товары». Однако такой ответ не является решением проблемы разогнавшихся цен. Но дело в том, что ЦБ неспособен остановить инфляцию: внутри России цены растут как по внутренним причинам (в том числе немонетарного характера, как, например, масса косвенных налогов), так и из-за мирового роста цен на все категории товаров.
  • По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, после выборов в Госдуму 19 сентября цены могут дополнительно вырасти. Во-первых, правительство окажет финансовую помощь российским семья накануне выборов, что создаст повышенный спрос. Во-вторых, многие торговые сети откладывают рост цен на период после выборов по негласному требованию властей.

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  • Правительство обещает снизить инфляцию в три раза до конца года. Но экономисты считают подобные обещания «арифметической ошибкой» – до конца года цены могут вырасти до 8,3%, если сохранят темп, который они взяли в первом полугодии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:32 0 0
И.И..:

просто россиян держат за баранов, вот и все. им можно вешать на уши любую лапшу.мною ранее многократно писано-прирост денежной массы на !%. вызывает такую же инфляцию. за 2 года ЦБ напечатал дополнительно почти 30% денежной массы. в среднем цены на все выросли на 30% в т.ч. из за распродажи продовольствия, а тем кому ничего не добавили-потеряли их из за обесценивания рубля.

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