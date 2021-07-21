Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30% 233 1 Экономика

В 2021 году инфляция в России выросла до шестилетнего рекорда – 6,5%, по данным Росстата. Однако россияне иначе оценивают рост цен в магазинах – в среднем на уровне 14,9%. Уже само по себе это большой повод задуматься Центробанку, отвечающему за инфляцию в стране. Но 17,1% россиян, или каждый шестой считает, что цены подскочили на 30% и больше. Это близко к гиперинялцяии, которая последний раз была в России в 1999 году.