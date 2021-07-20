Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
20 Июля 2021 1794 4 Экономика
Крупнейшие торговые сети и онлайн-ритейлеры, в том числе «Магнит», X5 Group, Wildberries и Ozon, предупредили правительство о «пустых полках» в магазинах из-за нового закона об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Инициатива правительства приведет к разрушению сложившейся системы товарооборота в стране и «обнулению выбора в ассортименте».
Утилизация полок с товарами в магазинах
- Компании розничной сети («Магнит», «Лента», X5 Group) и компании интернет-торговли (Ozon, Wildberries и «Утконос») написали письмо главе Минприроды, в котором предупредили о последствиях принятия нового закона об утилизации упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма.
- Правительство хочет запретить продажу товаров, которые не попадут в специальный реестр системы учета отходов. Речь идет о Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ). Через реестр власти намерены контролировать уплату экосбора производителями за последующую утилизацию. Минприроды подготовило соответствующий законопроект в рамках реформы расширенной ответственности производителей (РОП).
- Магазины пишут, что применение такого запрета «с большой долей вероятности может привести к пустым полкам», а также к «обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов». Действия властей приведут к разрушению сложившейся системы товарооборота в стране. Есть риски «блокировки легальных каналов сбыта огромного числа наименований товаров». В этом случае производители уйдут в серую зону – на рынки, развалы и ярмарки.
- В Минприроды пообещали рассмотреть письмо «в установленном законом порядке». Позицию магазинов поддержали в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. Она также направила замечания к законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.
- По данным Росприроднадзора, система РОП работает с 2020 году, но в ней зарегистрировано всего 20 тыс. компаний из 4 млн. С бизнеса за год собрали 4 млрд руб. Чиновники решили усилить нажим – к 2022 году в стране должна быть введена 100%-ная утилизация упаковки, а экосбор вырастет с 10 до 45% от стоимости товара. Цель властей – собирать 136 млрд руб. в год. Естественно, это приведет к росту цен на все товары для россиян.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Чтобы заставить компании платить экосбор, власти придумали принцип: «нет в реестре – нет на рынке». По словам гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, никаких других способов обеспечит исполнение требований властей не существует. Он также заверил, что «никакого роста пустых полок нет» – компании должны лишь внести в систему информацию о выпущенных товарах и упаковках. «Это международная практика», – говорит Буцаев.
Написать комментарий
Уже хотят получать прибыль отовсюду откуда можно,и пострадают не торгаши и магазины а обычный народ будет за все это платить,т.к стоимость на товар возрастёт
Если опустеют мусорки у Магнитов, то что же будут есть пенсионеры и малоимущие?! Они об этом подумали?!!
Засуетились торгаши,привыкли на халяву выбрасывать свой мусор,а ,мы,граждане исправно платим.И не пугайте нас пустыми прилавками "Заграница нам поможет",а вы обанкротитесь.
эко сбор))) при этом само государство не имеет даже мусороперерабатывающих заводов, а все говно из москвы возит на окраины страны.