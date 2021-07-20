Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей 1794 4 Экономика

Крупнейшие торговые сети и онлайн-ритейлеры, в том числе «Магнит», X5 Group, Wildberries и Ozon, предупредили правительство о «пустых полках» в магазинах из-за нового закона об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Инициатива правительства приведет к разрушению сложившейся системы товарооборота в стране и «обнулению выбора в ассортименте».