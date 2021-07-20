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Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей

20 Июля 2021 1794 4 Экономика
Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей

Крупнейшие торговые сети и онлайн-ритейлеры, в том числе «Магнит», X5 Group, Wildberries и Ozon, предупредили правительство о «пустых полках» в магазинах из-за нового закона об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Инициатива правительства приведет к разрушению сложившейся системы товарооборота в стране и «обнулению выбора в ассортименте».

Утилизация полок с товарами в магазинах

  • Компании розничной сети («Магнит», «Лента», X5 Group) и компании интернет-торговли (Ozon, Wildberries и «Утконос») написали письмо главе Минприроды, в котором предупредили о последствиях принятия нового закона об утилизации упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма.
  • Правительство хочет запретить продажу товаров, которые не попадут в специальный реестр системы учета отходов. Речь идет о Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ). Через реестр власти намерены контролировать уплату экосбора производителями за последующую утилизацию. Минприроды подготовило соответствующий законопроект в рамках реформы расширенной ответственности производителей (РОП).
  • Магазины пишут, что применение такого запрета «с большой долей вероятности может привести к пустым полкам», а также к «обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов». Действия властей приведут к разрушению сложившейся системы товарооборота в стране. Есть риски «блокировки легальных каналов сбыта огромного числа наименований товаров». В этом случае производители уйдут в серую зону – на рынки, развалы и ярмарки.
  • В Минприроды пообещали рассмотреть письмо «в установленном законом порядке». Позицию магазинов поддержали в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. Она также направила замечания к законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.
  • По данным Росприроднадзора, система РОП работает с 2020 году, но в ней зарегистрировано всего 20 тыс. компаний из 4 млн. С бизнеса за год собрали 4 млрд руб. Чиновники решили усилить нажим – к 2022 году в стране должна быть введена 100%-ная утилизация упаковки, а экосбор вырастет с 10 до 45% от стоимости товара. Цель властей – собирать 136 млрд руб. в год. Естественно, это приведет к росту цен на все товары для россиян.

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  • Чтобы заставить компании платить экосбор, власти придумали принцип: «нет в реестре – нет на рынке». По словам гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, никаких других способов обеспечит исполнение требований властей не существует. Он также заверил, что «никакого роста пустых полок нет» – компании должны лишь внести в систему информацию о выпущенных товарах и упаковках. «Это международная практика», – говорит Буцаев.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
15:08 1 0
Александр :

Уже хотят получать прибыль отовсюду откуда можно,и пострадают не торгаши и магазины а обычный народ будет за все это платить,т.к стоимость на товар возрастёт

С
13:31 0 0
Скрепа:

Если опустеют мусорки у Магнитов, то что же будут есть пенсионеры и малоимущие?! Они об этом подумали?!!

В
12:52 0 0
Вера:

Засуетились торгаши,привыкли на халяву выбрасывать свой мусор,а ,мы,граждане исправно платим.И не пугайте нас пустыми прилавками "Заграница нам поможет",а вы обанкротитесь.

И
11:50 2 0
И.И..:

эко сбор))) при этом само государство не имеет даже мусороперерабатывающих заводов, а все говно из москвы возит на окраины страны.

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