«Арифметическая ошибка». Путину доложили о росте доходов россиян и пообещали в три раза снизить инфляцию
20 Июля 2021 868 2 Экономика
Президент Владимир Путин назвал среди нерешенных проблем России бедность и низкие доходы россиян. На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам чиновники правительство его сразу же поспешили убедить, что рост доходов есть – он «поступательный» и «даже ускоренный». По итогам года ожидается плюс 3% в реальном выражении. Но есть проблема – инфляция. Однако и на нее у кабмина есть управа – ее замедлят в 3,5 раза. По мнению аналитиков, это невозможно, а подобные расчеты – не более чем «арифметическая ошибка».
Ожидания правительства и реальность
- Путину на его замечание о том, что бедность и низкие доходы граждан до сих пор остаются проблемами в России, чиновники ответили обещанием – в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а инфляция к концу года замедлится в несколько раз. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет «Российская газета».
- По его словам, по реальным располагаемым доходам (это рост доходов за вычетом инфляции) «мы пока выходим на запланированную цифру – около 3%». Однако Белоусов оговорился: «Известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция».
- Белоусов заявил президенту, что «целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну». О чем идет речь, не совсем понятно: инфляция начала сильно расти именно в 2021 году и достигла 6,5% в годовом выражении в конце июня. Белоусов признает, что цифра «остается очень высокой – это 6,56%». Тем не менее по итогам года чиновник пообещал инфляцию в 5%.
- Экономист банка Центрокредит Евгений Суворов рассуждает: если цены продолжат расти во втором полугодии так же, как в первом – то есть вырастут на 3,78% за шесть месяцев, то инфляция достигнет по итогам года 7,7%. Но во втором квартале цены ускорили рост и, учитывая текущий темп, к началу января 2022 года мы можем увидеть инфляцию 8,3%.
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- Таким образом, правительство обещает уменьшить инфляцию в 3,5 раза. Но для такого сценария «надо подключать фантазию». Цены могут замедлить рост до такого уровня, если правительство введет долгосрочный локдаун, чтобы провалить спрос, или укрепит рубль до уровня, который был до присоединения Крыма, или Россия получит невероятный урожай и мировые цены на продовольствие обвалятся. Либо придется заморозить все цены в России. Аналитик сомневается, что хотя бы один из этих сценариев рассматривается в правительстве. Поэтому заявления чиновника могут быть «арифметической ошибкой».
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Идя на доклад к президенту, нести нужно только позитив. А то мало ли.
Почему-то думала,что Белоусов адекватный чиновник,нет...тоже кремлёвский мечтатель оказался. Одна надежда,что у Путина есть независимые источники информации,поэтому видит проблемы.