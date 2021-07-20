«Арифметическая ошибка». Путину доложили о росте доходов россиян и пообещали в три раза снизить инфляцию 868 2 Экономика

Президент Владимир Путин назвал среди нерешенных проблем России бедность и низкие доходы россиян. На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам чиновники правительство его сразу же поспешили убедить, что рост доходов есть – он «поступательный» и «даже ускоренный». По итогам года ожидается плюс 3% в реальном выражении. Но есть проблема – инфляция. Однако и на нее у кабмина есть управа – ее замедлят в 3,5 раза. По мнению аналитиков, это невозможно, а подобные расчеты – не более чем «арифметическая ошибка».