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Меркель из-за Навального откажется от «Северного потока-2»
26 Августа 2020 1384 0 Политика
История с отравлением российского оппозиционера Алексей Навального, а главное – реакция на покушение на жизнь публичного политика со стороны Кремля резко изменили отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в окружении канцлера, Путин своим нежеланием расследовать дело потерял в ее лице надежного союзника на Западе и должен будет заплатить за это высокую цену. До последнего времени Меркель защищала российский энергетический проект «Северный поток-2», однако теперь она может дать США похоронить его на дне Балтийского моря.
Терпение фрау закончилось
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель работает в нескольких шагах от клиники «Шарите», в которой врачи борются за жизнь российского политика Алексея Навального. Она оформила его визит в Германию, указав, что он ее личный гость. Вокруг клиники она выставила вооруженную охрану. После первых анализов, которые установили, что в организме Навального был ингибитор холинэстеразы, то есть активное вещество, понизившее содержание холинэстеразы, Меркель призвала Путина провести «в срочном порядке» «всестороннее» расследование покушения на убийство оппозиционера.
- В Кремле никак не отреагировали на призыв, продолжая заговаривать ситуацию – якобы немецкие врачи не нашли сам токсин, а российские врачи в Омске отпускали Навального в Германию с «чистыми анализами». Но ингибитором как раз и выступает некое токсичное вещество и, скорее всего, в самое ближайшее время оно будет установлено.
- Меркель не собирается играть с Кремлем в риторические игры. Все, что она собирается дать понять – отравление Навального теперь тема номер один во взаимоотношениях России и Германии, поскольку Берлин не может терпеть убийство политических оппонентов в странах – партнерах.
- Однако у Меркель не так много влияния на Путина, который, не считаясь с ее мнением, присоединил Крым в 2014 году. Более того, российский президент знает, что Меркель в следующем году сойдет с политической сцены. Нет времени на российские дела и у президента США Дональда Трампа, которому надо переизбраться. Поэтому Путин может никак не реагировать на обострение позиции Меркель и Запада в целом.
- С другой стороны, Запад волнует и другая сторона отравления Навального – оно может свидетельствовать о потере контроля Путина над ситуацией внутри страны. В любом случае, до ухода Меркель может дать ответ на несговорчивость Кремля – если диалог с Россией по вопросу Навального зайдет в тупик, канцлер откажется от поддержки «Северного потока-2» и отдаст его на волю санкций США. Впрочем, в Вашингтоне прорабатывают более жесткий вариант наказания.
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