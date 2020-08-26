Меркель из-за Навального откажется от «Северного потока-2» 1384 0 Политика

История с отравлением российского оппозиционера Алексей Навального, а главное – реакция на покушение на жизнь публичного политика со стороны Кремля резко изменили отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в окружении канцлера, Путин своим нежеланием расследовать дело потерял в ее лице надежного союзника на Западе и должен будет заплатить за это высокую цену. До последнего времени Меркель защищала российский энергетический проект «Северный поток-2», однако теперь она может дать США похоронить его на дне Балтийского моря.