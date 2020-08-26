Капитал страны
ENGLISH
26 АВГ, 13:33 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
США пригрозили России санкциями за отравление Навального
26 Августа 2020 1103 0 Политика
США введут жесткие санкции против России, если Запад подтвердит версию отравления главного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Российский МИД после этого перешел к обороне: в сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что отравление политика было «невыгодно российскому руководству». Вашингтон и Брюссель, по мнению Москвы, проявляют «подозрительную поспешность» в подтверждении версии об «умышленном отравлении Навального».
Страх перед новыми санкциями
- Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – к такому выводу пришли специалисты берлинской клиники «Шарите», куда политика доставили из омской больницы. Анализы показали содержание в его организме вещества из группы ингибиторов холиэкстеразы. Но какого именно – установить пока не удалось. Гипотетически это может быть и «Новичок», известный по отравлению Скрипаля в Солсбери.
- В свою очередь российские врачи из омской больницу скорой помощи №1 тоже провели анализы и утверждали перед отправкой Навального в Берлин, что не нашли в его организме отравляющих веществ, только кофеин и алкоголь. Так они исключили версию отравления, а, следовательно, и необходимость заводить уголовное дело и вести расследование.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель оформила въезд Навального в Германию как своего личного гостя и установила охрану вокруг клиники «Шарите». Главный политический союзник Путина на Западе, Меркель потребовала расследовать отравление Навального и наказать виновных. Но Кремль называет все это «пустым шумом» и не находит причин для расследования произошедшего, основываясь на информации омских врачей.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, что Запад слишком поспешно подхватил версию об отравлении. «Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет», – говорится в официальном сообщении. Российское руководство, исходя из этого заявления, обеспокоено намерением США ввести новые санкции, которые будут жестче, чем меры, принятые за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
- Напомним, что США ответили на вмешательство Кремля санкциями против «кремлевского списка» олигархов и чиновников, близких к Путину. Это привело к ограничениям для крупных предприятий, распродаже акций и обвалу рубля. Наиболее тяжелые санкции, предполагающие запрет на покупку российского госдолга и ограничения против госбанков, а также запрет на расчеты в долларах были отложены.
- В России уже развивают «контрпропаганду» и говорят о том, что отравление Навального было провокацией США и Евросоюза, которые на фоне Белоруссии решили вмешаться во внутренние дела России. В отравлении, которого официально не было по заверениям Кремля, ищут «западный след», а также «попытку со стороны иностранных государств нанести вред здоровью гражданина с целью создания напряжения внутри России». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом становится понятно, по какому следу пойдет расследование отравления, если оно будет начато следственными органами России.
- По одной из версий, Навального на время выключили из политики с помощью отравления перед предстоящими досрочными выборами президента России.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
24 АВГ, 12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
24 АВГ, 12:23 Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
Написать комментарий