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США пригрозили России санкциями за отравление Навального

26 Августа 2020 1103 0 Политика
США пригрозили России санкциями за отравление Навального

США введут жесткие санкции против России, если Запад подтвердит версию отравления главного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Российский МИД после этого перешел к обороне: в сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что отравление политика было «невыгодно российскому руководству». Вашингтон и Брюссель, по мнению Москвы, проявляют «подозрительную поспешность» в подтверждении версии об «умышленном отравлении Навального».

Страх перед новыми санкциями

  • Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – к такому выводу пришли специалисты берлинской клиники «Шарите», куда политика доставили из омской больницы. Анализы показали содержание в его организме вещества из группы ингибиторов холиэкстеразы. Но какого именно – установить пока не удалось. Гипотетически это может быть и «Новичок», известный по отравлению Скрипаля в Солсбери.
  • В свою очередь российские врачи из омской больницу скорой помощи №1 тоже провели анализы и утверждали перед отправкой Навального в Берлин, что не нашли в его организме отравляющих веществ, только кофеин и алкоголь. Так они исключили версию отравления, а, следовательно, и необходимость заводить уголовное дело и вести расследование.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель оформила въезд Навального в Германию как своего личного гостя и установила охрану вокруг клиники «Шарите». Главный политический союзник Путина на Западе, Меркель потребовала расследовать отравление Навального и наказать виновных. Но Кремль называет все это «пустым шумом» и не находит причин для расследования произошедшего, основываясь на информации омских врачей.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, что Запад слишком поспешно подхватил версию об отравлении. «Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет», – говорится в официальном сообщении. Российское руководство, исходя из этого заявления, обеспокоено намерением США ввести новые санкции, которые будут жестче, чем меры, принятые за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
  • Напомним, что США ответили на вмешательство Кремля санкциями против «кремлевского списка» олигархов и чиновников, близких к Путину. Это привело к ограничениям для крупных предприятий, распродаже акций и обвалу рубля. Наиболее тяжелые санкции, предполагающие запрет на покупку российского госдолга и ограничения против госбанков, а также запрет на расчеты в долларах были отложены.
  • В России уже развивают «контрпропаганду» и говорят о том, что отравление Навального было провокацией США и Евросоюза, которые на фоне Белоруссии решили вмешаться во внутренние дела России. В отравлении, которого официально не было по заверениям Кремля, ищут «западный след», а также «попытку со стороны иностранных государств нанести вред здоровью гражданина с целью создания напряжения внутри России». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом становится понятно, по какому следу пойдет расследование отравления, если оно будет начато следственными органами России.
  • По одной из версий, Навального на время выключили из политики с помощью отравления перед предстоящими досрочными выборами президента России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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