США пригрозили России санкциями за отравление Навального 1103 0 Политика

США введут жесткие санкции против России, если Запад подтвердит версию отравления главного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Российский МИД после этого перешел к обороне: в сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что отравление политика было «невыгодно российскому руководству». Вашингтон и Брюссель, по мнению Москвы, проявляют «подозрительную поспешность» в подтверждении версии об «умышленном отравлении Навального».