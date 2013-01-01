ТОП-10 достижений ноября: как в России запускали мосты и магистрали, наполняли трубы газом и нефтью?
Ноя 30
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
Основными событиями последнего месяца осени в России стали завершающие этапы масштабных международных и межрегиональных проектов. Построен первый российско-китайский мост через Амур. Практически готовы к запуску газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток - 2».
Введены в эксплуатацию крупнейшие дорожные объекты: трасса Москва – Санкт-Петербург, наземное метро «Московские центральные диаметры», стратегически важные дороги, мосты и путепроводы в Подмосковье, Новосибирской области, Алтайском крае, Чечне, Карачаево-Черкесии и в Крыму.
Мощные объекты электроэнергетики запущены в Воронежской области, Забайкалье, на Ямале и Сахалине. Десятки миллиардов рублей вложены в модернизацию сталеплавильного производства на Новолипецком металлургическом комбинате. В разных регионах освоены крупные инвестиции в сферах АПК, туризма и реализации природоохранных проектов.
- В Амурской области построили первый трансграничный мостовой переход в Китай через реку Амур
- В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»
- В Приморье завершили выход на полную проектную мощность нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан
- В Вологодской области завершили сварку газопровода «Северный поток - 2» на российской территории
- В Воронежской области досрочно сдан в эксплуатацию седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС
- В Подмосковье открыли новое наземное метро и запустили первый поезд Московских центральных диаметров
- На Ямале построили три электроподстанции и ЛЭП для нужд нефтегазового комплекса за 22 млрд рублей
- На Сахалине начали строить первый в регионе нефтегазовый индустриальный парк за 8 млрд рублей
- В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов
- В Санкт-Петербурге спустили на воду первый российский боевой ледокол
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
30 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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