ТОП-10 достижений ноября: как в России запускали мосты и магистрали, наполняли трубы газом и нефтью?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

Основными событиями последнего месяца осени в России стали завершающие этапы масштабных международных и межрегиональных проектов. Построен первый российско-китайский мост через Амур. Практически готовы к запуску газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток - 2».

Введены в эксплуатацию крупнейшие дорожные объекты: трасса Москва – Санкт-Петербург, наземное метро «Московские центральные диаметры», стратегически важные дороги, мосты и путепроводы в Подмосковье, Новосибирской области, Алтайском крае, Чечне, Карачаево-Черкесии и в Крыму.

Мощные объекты электроэнергетики запущены в Воронежской области, Забайкалье, на Ямале и Сахалине. Десятки миллиардов рублей вложены в модернизацию сталеплавильного производства на Новолипецком металлургическом комбинате. В разных регионах освоены крупные инвестиции в сферах АПК, туризма и реализации природоохранных проектов.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»