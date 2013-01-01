В Воронежской области досрочно сдан в эксплуатацию седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС



В Воронежской области произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России – на 30 дней раньше запланированного срока специалисты «Росатома» сдали в эксплуатацию седьмой энергоблок, завершив проект по возведению на Новоронежской АЭС двух инновационных энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Объем инвестиций в оба новых энергоблока предварительно оценивался в 250 млрд рублей.

Энергоблок №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 года. С этого момента в рамках опытно-промышленной эксплуатации он выработал 2,5 млрд. кВтч электроэнергии в соответствии техрегламентами и нормативными актами Ростехнадзора.

Шестой энергоблок электростанции был пущен в 2016 году. Теперь госкорпорация «Росатом» обладает двублочной АЭС. Инновационный проект готов к тиражированию на зарубежных площадках.

Воронежская область, Центральный федеральный округ

седьмой энергоблок, Нововоронежская АЭС