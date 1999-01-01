ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в инновационной экономике.

В минувшем году на основе разработок российских ученых, конструкторов и инженеров в нашей стране созданы различные импортозамещающие производства и реализованы проекты, не имеющие аналогов мире. Особенно важным было внедрение инноваций в области медицины.

Яркие страницы оставил этот год в развитии атомной энергетики, арктических исследований, освоения космоса. Знаменитый магнитогорский робот-андроид Федор впервые в российской истории совершил самостоятельный полет в космос и перед стартом сказал: «Поехали!»

Еще немало интересных изобретений и открытий нашли в этом году практическое применение.В Москве запустили в серийное производство систему управления гаджетами силой мысли, которая на 85% состоит из российских комплектующих. В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом. В Новосибирске прошел испытания сверхмощный накопитель энергии российского производства. В Оренбурге сдали в эксплуатацию буровую установку для добычи алмазов, не имеющую аналогов в мире. В Бурятии приступили к производству уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов.

Эти и другие достижения России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»