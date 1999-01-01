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ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России

Янв 8
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в инновационной экономике.

В минувшем году на основе разработок российских ученых, конструкторов и инженеров в нашей стране созданы различные импортозамещающие производства и реализованы проекты, не имеющие аналогов мире. Особенно важным было внедрение инноваций в области медицины.

Яркие страницы оставил этот год в развитии атомной энергетики, арктических исследований, освоения космоса. Знаменитый магнитогорский робот-андроид Федор впервые в российской истории совершил самостоятельный полет в космос и перед стартом сказал: «Поехали!»

  1. В Нижегородской области собрали первый модуль самой мощной в мире лазерной установки
    В городе Саров Нижегородской области специалисты Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ (предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку камеры взаимодействия самой мощной лазерной установки в мире. Она предназначена для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу. Саровская установка – мощнейшая среди введенных и планируемых к строительству лазерных систем. Импульс, подводимый к мишени, будет в полтора раза больше, чем у нынешней самой мощной установки – NIF (США).
  2. В Санкт-Петербурге заложили ледостойкую платформу «Северный полюс», не имеющую аналогов в мире
    На АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась закладка ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс». Всесезонная научно-исследовательская платформа с функционалом научно-исследовательского центра, не имеющая аналогов в мире, предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Платформа сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку вертолеты типа Ми-8 или Ми-38.
  3. В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах
    В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») провели первый этап сборки многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач по созданию новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок.
  4. Петербургские и московские ученые впервые в мире «напечатали» узел авиационного двигателя
    Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) и НИТУ «МИСиС» (Москва) впервые в мире создали крупногабаритный узел авиационного двигателя с помощью метода послойного наращивания (аддитивных технологий или 3D-печати). В результате реально снижен объем последующей механической обработки детали, соответственно — сроки ее изготовления и производственная себестоимость. В перспективе это может повысить конкурентоспособность отечественных авиационных двигателей.
  5. В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов
    В Новороссийске ученые Государственного морского университета имени адмирала Ушакова с помощью технологий искусственного интеллекта разработали систему автопилота для крупнотоннажных морских и речных судов, которая полностью автоматизирует навигацию грузового судна при заходе в порт и маневры при его швартовке. Разработка подходит как для классических судов, так и для безэкипажного водного транспорта. Аналогов данному функционалу в мире нет.
  6. В Московской области создали не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс для лечения онкологии
    Красногорский завод им. С.А. Зверева (Московская область), входящий в Холдинг «Швабе» (госкорпорации «Ростех»), представил не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс АЛХК-01-«Зенит» для удаления ранних новообразований, лечения гинекологических заболеваний и предотвращения бесплодия.
  7. В Томской области ученые синтезировали новое ядерное топливо с усиленными барьерами безопасности
    Научные сотрудники национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) разработали ядерное топливо из тория. Его можно использовать в инновационных ядерных системах нового поколения, а также в реакторах, которые используются в настоящее время. Разработчики создали технологию синтеза, которая позволяет создавать различные виды ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности. В отработанном топливе будет содержаться минимальное содержание опасных изотопов.
  8. В Ивановской области создали новейший ноутбук российского производства
    В г. Шуя Ивановской области компания «Аквариус» выпустила ноутбук NS585 собственного производства на новейших процессорах Intel, который можно считать первым российским компьютером восьмого поколения (последнего на сегодняшний день). Он предназначен для корпоративных пользователей в качестве замены настольного ПК и подходит для предприятий, ориентированных на импортозамещение и создание доверенной ИТ-инфраструктуры.
  9. На Ямале впервые добыли нефть, найденную нейросетью, не имеющей аналогов в России
    В Ямало-Ненецком автономном округе на Вынгапуровском нефтяном месторождении впервые добыли нефть, обнаруженную после цифровой обработки геологических данных. Новые пласты углеводородов были выявлены самообучающейся программой, разработанной Научно-техническим центром компании «Газпром нефть». Система не имеет аналогов на отраслевом рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей, которые сложно выявлять традиционными методами.
  10. Во Владимирской области создали аналог самого дорогого в мире препарата для лечения патологий крови
    С выходом на рынок первого в мире биоаналога оригинального препарата экулизумаба у России появится возможность обеспечить всех нуждающихся в этом лекарстве российских пациентов, а также прекратить существующую с 2011 года монополию американского производителя.Российский аналог экулизумаба официально зарегистрирован и получил название «Элизарий». Он отличается улучшенным профилем безопасности благодаря использованию современных методов очистки.

Еще немало интересных изобретений и открытий нашли в этом году практическое применение.В Москве запустили в серийное производство систему управления гаджетами силой мысли, которая на 85% состоит из российских комплектующих. В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом. В Новосибирске прошел испытания сверхмощный накопитель энергии российского производства. В Оренбурге сдали в эксплуатацию буровую установку для добычи алмазов, не имеющую аналогов в мире. В Бурятии приступили к производству уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов.

Эти и другие достижения России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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