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В Томской области ученые синтезировали новое ядерное топливо с усиленными барьерами безопасности

Июл 30
Москва Центральный федеральный округ
В Томской области ученые синтезировали новое ядерное топливо с усиленными барьерами безопасности

Научные сотрудники национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) разработали ядерное топливо из тория. Его можно использовать в инновационных ядерных системах нового поколения, а также в реакторах, которые используются в настоящее время.
Разработчики создали технологию синтеза, которая позволяет создавать различные виды ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности. В отработанном топливе будет содержаться минимальное содержание опасных изотопов.

Продукт плазмохимического синтеза представляет собой порошок из смеси оксидов, карбидов и металлов, который стал основой нового класса ядерных топливных материалов.

По словам научного руководителя проекта, Игоря Шаманина, «использование тория позволит расширить сырьевую базу ядерной энергетики, его количество на нашей планете очень велико».

Сибирские ученые работают над созданием новых путей синтеза материалов с уникальными свойствами за счет управления параметрами и элементным составом плазмы. Свойства нового синтезированного продукта позволяют построить ядерные энергоустановки четвертого поколения.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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