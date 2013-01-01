ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В первую рабочую неделю нового года стало известно об открытии особой природной зоны в районе мыса Кюренниеми в Ленинградской области. Проект будет объединять Россию и Финляндию, а главная экологическая тропа парка пройдет рядом с памятником финскому просветителю Микаэлю Агриколе. В дендрарии Нижегородской области появились саженцы редких растений, таких, как самшит, шелковица, филодендрон амурский и магония падуболистная. В Хакасии же пройдет акция по сбору новогодних елок, елей и пихт, для их последующей переработки.

1. В Мурманске установлен огромный светодиодный термометр

2. В Ленинградской области появится природная зона, объединяющая Россию и Финляндию

3. В Якутии завершается вторая стадия испытания биопрепарата для лечения и профилактики COVID-19

4. Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

5. В Томской области началось производство армянских сыров

6. Новая партия танков Т-80БВМ отправилась в российскую армию из Омской области

7. В Хакасии начинают переработку новогодних елок

8. В Башкортостане появится бортевая пасека с выставкой готовой продукции

9. В дендрарии Нижегородской области высадили более 920 новых деревьев

10. Команда детского технопарка «Кванториум-33» из Владимирской области начала создание беспилотного аппарата

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