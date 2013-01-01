В Хакасии начинают переработку новогодних елок
В столице Хакасии начинается акция по переработке новогодних деревьев. Это первая подобная акция Министерства природных ресурсов и экологии республики. Чиновники призывают жителей не выбрасывать елки, а очистить их от мишуры и сдать на переработку.
Акция пройдет в столице Хакасии с 21 по 23 января. Это первый опыт Министерства природных ресурсов и экологии республики в утилизации новогодних деревьев. Мероприятие направлено на улучшение экологии региона и снижение количества несанкционированных сволок новогодних деревьев, которые образуются после праздников.
Как сообщили на официальном сайте Правительства Республики Хакасия, в период проведения акции по утилизации новогодних елок, в Абакане будут действовать пять пунктов по приему деревьев. Все сборные площадки оборудуют информационными щитами и аншлагами.
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