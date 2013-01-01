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Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам

Янв 13
Томская область Сибирский федеральный округ
Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам


Томские предприниматели открыли в Кожевниковском районе производство армянских рассольных сыров. Мини-цех будет производить три вида сыров по армянским рецептам - Лори, Чанах и Чечил. Причем при изготовлении продукции будет использоваться молоко из частных хозяйств района.

Томская область готовится к появлению армянских сыров. Новое сыроваренное производство открыли предприниматели из Кожевниковского района. Созданный мини-цех по производству рассольных сыров будет выпускать три вида продукции по армянским рецептам - Лори, Чанах и Чечил. В настоящее время на предприятии отрабатывается технология изготовления сыров под руководством приглашенного из Армении технолога.

Сыр Чечил известен потребителям, но, как заявили производители, настоящий армянский Чечил, который и будет изготавливаться на производстве, имеет совершенно другой вкус. А вот рассольные сыры Лори и Чанах представляют новинку для покупателей. Данные сыры отличаются отсутствием корочки, изысканным солоноватым вкусом и высокой жирность.

При изготовлении продукции предприниматели будут использовать сырье личных подсобных хозяйств района, особенно в летнее время, когда у местных жителей образуются излишки молока. Производители уверяют, что при изготовлении сыров используются только свежие, натуральные продукты, без применения химических добавок.

Планируется, что в этом году сыроваренный цех будет производить до 700 кг продукции. Изготовленные на предприятии армянские сыры будут реализованы на рынках Кожевниковского района, а после того, как продукт найдет своего покупателя, предприниматели собираются вдвое увеличить производство и освоить рынки соседних районов.



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