Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане
В Кугарчинском районе Башкортостана создадут бортевую пасеку, продукция которой будет выставлена на специальной выставке, организованной производителем на своей территории. Гости экспозиции смогут больше узнать о башкирском меде, его производстве и полезных свойствах, а также продегустировать разные сорта меда и травяного чая, производимого компанией.
Пасека будет создана возле х.Сурень, а на собственной базе, расположенной в районе села Мраково, планируется открыть выставку готовой продукции пчеловодства. В настоящее время предприниматели оборудуют специальные помещения для размещения экспозиции. На выставке посетители смогут не только продегустировать представленные образцы разных сортов собранного на пасеке меда и попробовать разные виды травяных чаев, производимых кооперативом, но также узнать о способах сбора и изготовления меда, о его сортах и полезных свойствах.
Согласно информации, размещенной на официальном портале Республики Башкортостан, власти района окажут предпринимателям необходимую помощь и поддержку, особое внимание уделив решению одной из наиболее острых проблем, стоящих перед кооперативом, - созданием удобных путей подъезда к основной базе и самой пасеке.
Бортевое пчеловодство представляет собой добычу меда у пчел, содержащихся не в ульях или колодах, а живущих в дуплах деревьев. Дупла могут быть как естественного происхождения, так и искусственно выдолбленными в толстых стволах деревьев.
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