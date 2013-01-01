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Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане

Янв 14
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане


В Кугарчинском районе Башкортостана создадут бортевую пасеку, продукция которой будет выставлена на специальной выставке, организованной производителем на своей территории. Гости экспозиции смогут больше узнать о башкирском меде, его производстве и полезных свойствах, а также продегустировать разные сорта меда и травяного чая, производимого компанией.

Во время предпринимательского часа, прошедшего в Администрации Кугарчинского района Республики Башкортостан, одобрен проект открытия новой бортевой пасеки. Бизнес-проект представлен сельскохозяйственным снабженческий-сбытовым потребительским кооперативом «Башкирский мед», представители которого получили гранты на приобретение оборудования по переработке меда.

Пасека будет создана возле х.Сурень, а на собственной базе, расположенной в районе села Мраково, планируется открыть выставку готовой продукции пчеловодства. В настоящее время предприниматели оборудуют специальные помещения для размещения экспозиции. На выставке посетители смогут не только продегустировать представленные образцы разных сортов собранного на пасеке меда и попробовать разные виды травяных чаев, производимых кооперативом, но также узнать о способах сбора и изготовления меда, о его сортах и полезных свойствах.

Согласно информации, размещенной на официальном портале Республики Башкортостан, власти района окажут предпринимателям необходимую помощь и поддержку, особое внимание уделив решению одной из наиболее острых проблем, стоящих перед кооперативом, - созданием удобных путей подъезда к основной базе и самой пасеке.

Бортевое пчеловодство представляет собой добычу меда у пчел, содержащихся не в ульях или колодах, а живущих в дуплах деревьев. Дупла могут быть как естественного происхождения, так и искусственно выдолбленными в толстых стволах деревьев.



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