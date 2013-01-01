Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области



В Арзамасском дендрарии проведены сезонные работы по очистке территории и вырубке аварийных и старых деревьев. При этом сотрудники, взамен уничтоженных, высадили более 920 новых саженцев редких видов растений, включая самшит, шелковицу, филодендрон амурский и магонию падуболистную.

Сотрудники Арзамасского дендрария провели работы по благоустройству 12 га территории парка. Было проведено необходимое освещение, организована надежная ограда с шестью входами, а внутри памятника природы появились экологические тропы, скамейки, навигационные стенды и специальные информационные щиты с QR-кодами, с помощью которых посетители смогут узнать о редких видах деревьев, представленных в дендрарии.

При этом в рамках благоустройства территории работники парка спилили аварийные и старые деревья, высадив вместо них молодые саженцы, включая и такие редкие для средней полосы России экземпляры, как самшит, шелковица, филодендрон амурский и магония падуболистная. Также проведены работы по восстановлению количества уже существующих в дендрарии редких видов деревьев. Так, было увеличено до 10 штук количество сосен Банкса, которые практически исчезли из заповедника.

По данным пресс-службы Правительства Нижегородской области, в общей сложности на проведение благоустройства Арзамасского дендрария было затрачено порядка 21 млн рублей. Природный заповедник стал третьим объектом в городе, восстановленным властями в рамках реализации программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».