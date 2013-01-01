Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ЯНВ, 04:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ЯНВ, 04:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области

Янв 15
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области


В Арзамасском дендрарии проведены сезонные работы по очистке территории и вырубке аварийных и старых деревьев. При этом сотрудники, взамен уничтоженных, высадили более 920 новых саженцев редких видов растений, включая самшит, шелковицу, филодендрон амурский и магонию падуболистную.

Сотрудники Арзамасского дендрария провели работы по благоустройству 12 га территории парка. Было проведено необходимое освещение, организована надежная ограда с шестью входами, а внутри памятника природы появились экологические тропы, скамейки, навигационные стенды и специальные информационные щиты с QR-кодами, с помощью которых посетители смогут узнать о редких видах деревьев, представленных в дендрарии.

При этом в рамках благоустройства территории работники парка спилили аварийные и старые деревья, высадив вместо них молодые саженцы, включая и такие редкие для средней полосы России экземпляры, как самшит, шелковица, филодендрон амурский и магония падуболистная. Также проведены работы по восстановлению количества уже существующих в дендрарии редких видов деревьев. Так, было увеличено до 10 штук количество сосен Банкса, которые практически исчезли из заповедника.

По данным пресс-службы Правительства Нижегородской области, в общей сложности на проведение благоустройства Арзамасского дендрария было затрачено порядка 21 млн рублей. Природный заповедник стал третьим объектом в городе, восстановленным властями в рамках реализации программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Нижегородская область:
4 Дек:
25 Ноя:
2 Окт:
Приволжский федеральный округ:
14 Янв:
30 Дек:
28 Дек:
РОССИЯ:
14 Янв:
13 Янв:
13 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Снижения налогов не будет. Минфин не видит для этого возможности

Снижения налогов не будет. Минфин не видит для этого возможности
Экономика 2

Налоговая нашла 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Налоговая нашла 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян
Экономика

Доллар упадет ниже 70 рублей. Credit Suisse объяснил причину слабости рубля в 2020 году

Доллар упадет ниже 70 рублей. Credit Suisse объяснил причину слабости рубля в 2020 году
Экономика 1

В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer в частных клиниках

В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer в частных клиниках
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области

Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области

Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане

Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

01:31 Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области
Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
14 ЯНВ, 16:51 Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане
14 ЯНВ, 06:26 Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
13 ЯНВ, 17:37 Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется на следующей неделе
12 ЯНВ, 23:17 Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
12 ЯНВ, 20:24 Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области
12 ЯНВ, 19:11 Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии
12 ЯНВ, 02:57 Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter