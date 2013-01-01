Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области
В Амурской области открыто движение по новому мостовому переходу через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. Мост, который представляет собой временную конструкцию, возвели на месте обрушившегося в 2019 году сооружения. Теперь жители района могут не использовать схему объезда, совершая движение по более удобному маршруту.
Напоминаем, что старый мостовой переход через реку был возведен еще в 80-х годах. В 2019 году власти региона признали мост авариным и ограничили движение по массе проезжающего автотранспорта. 8 мая 2019 года движение по мостовому переходу было полностью остановлено, а 10 мая произошло обрушение конструкций моста.
К строительству нового мостового перехода строители приступили в августе 2020 года. Был разработан специальный проект конструкции, учитывающий значимость перехода и особенности местности. Специалистами принято решение о строительстве быстровозводимого разборного металлического мостового сооружения. Длина одного пролета моста составляет 53,75 пм, а при необходимости его легко разобрать.
По данным пресс-службы Правительства Амурской области, после того, как будут выделены денежные средства из федерального бюджета, на месте временной конструкции будет возведен капительный мостовой переход.
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