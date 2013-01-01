Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ЯНВ, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ЯНВ, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

Янв 12
Амурская область Дальневосточный федеральный округ
Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области


В Амурской области открыто движение по новому мостовому переходу через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. Мост, который представляет собой временную конструкцию, возвели на месте обрушившегося в 2019 году сооружения. Теперь жители района могут не использовать схему объезда, совершая движение по более удобному маршруту.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 0 км региональной автомобильной дороги Черновка - Чембары - Нижние Бузули в Амурской области возвели новый мостовой переход через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. Длина моста составила 107,5 пм. Переход имеет большое значение для района, так как по нему проложены маршруты школьных и социальных автобусов.

Напоминаем, что старый мостовой переход через реку был возведен еще в 80-х годах. В 2019 году власти региона признали мост авариным и ограничили движение по массе проезжающего автотранспорта. 8 мая 2019 года движение по мостовому переходу было полностью остановлено, а 10 мая произошло обрушение конструкций моста.

К строительству нового мостового перехода строители приступили в августе 2020 года. Был разработан специальный проект конструкции, учитывающий значимость перехода и особенности местности. Специалистами принято решение о строительстве быстровозводимого разборного металлического мостового сооружения. Длина одного пролета моста составляет 53,75 пм, а при необходимости его легко разобрать.

По данным пресс-службы Правительства Амурской области, после того, как будут выделены денежные средства из федерального бюджета, на месте временной конструкции будет возведен капительный мостовой переход.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Амурская область:
15 Дек:
4 Дек:
2 Дек:
Дальневосточный федеральный округ:
12 Янв:
12 Янв:
29 Дек:
РОССИЯ:
12 Янв:
11 Янв:
11 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Отдушина для «Газпрома». Рост цен на газ в Европе побил двухлетний рекорд

Отдушина для «Газпрома». Рост цен на газ в Европе побил двухлетний рекорд
Экономика

Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей

Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей
Экономика

Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%

Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%
Экономика

Самые богатые люди России массово получают иностранные гражданства

Самые богатые люди России массово получают иностранные гражданства
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму

Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму

Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

12 ЯНВ, 23:17 Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
Штаб Байдена пригласил дипломатов РФ на его инаугурацию
Штаб Байдена пригласил дипломатов РФ на его инаугурацию
12 ЯНВ, 20:24 Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области
12 ЯНВ, 19:11 Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии
12 ЯНВ, 02:57 Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск
11 ЯНВ, 17:57 Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк
11 ЯНВ, 16:18 Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter