Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области



В Амурской области открыто движение по новому мостовому переходу через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. Мост, который представляет собой временную конструкцию, возвели на месте обрушившегося в 2019 году сооружения. Теперь жители района могут не использовать схему объезда, совершая движение по более удобному маршруту.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 0 км региональной автомобильной дороги Черновка - Чембары - Нижние Бузули в Амурской области возвели новый мостовой переход через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. Длина моста составила 107,5 пм. Переход имеет большое значение для района, так как по нему проложены маршруты школьных и социальных автобусов.

Напоминаем, что старый мостовой переход через реку был возведен еще в 80-х годах. В 2019 году власти региона признали мост авариным и ограничили движение по массе проезжающего автотранспорта. 8 мая 2019 года движение по мостовому переходу было полностью остановлено, а 10 мая произошло обрушение конструкций моста.

К строительству нового мостового перехода строители приступили в августе 2020 года. Был разработан специальный проект конструкции, учитывающий значимость перехода и особенности местности. Специалистами принято решение о строительстве быстровозводимого разборного металлического мостового сооружения. Длина одного пролета моста составляет 53,75 пм, а при необходимости его легко разобрать.

По данным пресс-службы Правительства Амурской области, после того, как будут выделены денежные средства из федерального бюджета, на месте временной конструкции будет возведен капительный мостовой переход.