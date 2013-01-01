Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк



На берегу Финского залива, в районе мыса Кюренниеми, появится новая особо охраняемая природная зона, которая объединит Россию и Финляндию. Главная экологическая тропа нового парка пройдет рядом с памятником финскому просветителю Микаэлю Агриколе, а сам проект, в который Евросоюз впервые инвестирует средства, будет способствовать развитию экотуризма и укреплению связей между странами.

Новый совместный проект России и Финляндии будет организован в Ленинградской области. Проект представляет собой особо охраняемую природную территорию – парк Кюренниеми. Охранная зона будет располагаться на берегу Финского залива в Выборгском районе. Здесь, на мысу Кюренниеми, установлен памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе.

На территории парка появятся экологические туристические тропы с организованными местами отдыха, зонами для установления платок и разведения костров. Инфраструктура парка пополнится информационными щитами, буклетами и картами местности, мобильным приложением, с публикациями о культуре и истории России и Финляндии, а также об особых природных зонах стран. Будут разбиты удобные парковки и построен специальный визит-центр, в рамках которого планируется проводить мероприятия, способствующие развитию международного экотуризма и укреплению культурных связей между двумя странами.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Ленинградской области, особо охраняемая зона Кюренниеми станет первым совместным международным проектом, в который будут вложены средства страны Европейского союза. Общий объем средств, вложенных в проект, с учетом иностранных инвестиций, составит 424,5 тыс. евро.