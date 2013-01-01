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Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии

Янв 12
Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ
Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии


В Якутии проходит тестирование биологической добавки «Бетукладин». На первом этапе испытаний препарат показал отличные результаты при профилактике, лечении и реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, что свидетельствуют о высокой эффективности биопрепарата.

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Борис Кершенгольц рассказал о ходе испытаний нового препарата, который способен лечить и предотвращать заболевание коронавирусом.

Биологическая добавка «Бетукладин» может применяться для лечения туберкулеза и вирусных инфекций, таких, как птичий грипп, грипп типа А, герпес, гепатит C, ВИЧ-1 и некоторых других. Во время клинических испытаний в 2018-2019 годах, препарат показал отличные результаты в лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью, а также самого опасного из сывороточных гепатитов - гепатита «В+D».

В августе 2020 года якутские специалисты протестировали действие препарата на сотрудниках и пациентах республиканской больницы №2 в Якутске. Среди медицинского персонала, работающего в красной зоне, из 33 человек в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию только один человек, остальные остались здоровыми. А среди пациентов наблюдалось более быстрое восстановление после болезни и уменьшение на 45-50% тяжести протекания заболевания, при приеме препарата во время острой фазы болезни. Также «Бетукладин» оказал защитное действие во время тестирования среди родственников, проживающих с инфицированными COVID-19, которые проходят лечение на дому. Только 1,4% участников исследования, принимавших препарат, заразились коронавирусом, тогда как среди не получавших препарат заболело 13,6%.

В настоящее время препарат проходит вторую стадию испытаний, которая включает профилактику заболевания коронавирусом среди медицинского персонала, дополнение к основному лечению, а также реабилитацию пациентов, которые перенесли COVID-19 в самой тяжелой форме.



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