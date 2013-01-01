Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
Огромный термометр на светодиодных светильниках начал работать в Мурманске. Градусник является частью подсветки дымовой трубы Мурманской ТЭЦ и отражает данные Гидрометцентра о температуре воздуха в городе. Благодаря тому, что размер термометра составляет 65 метров, его могут видеть жители в радиусе 3 км.
Термометр имеет RGB-светодиодную панель отечественного производства, которая насчитывает 43 светильника, а также специальную систему управления, с помощью которой будет отображаться температура. Цифры и температурная шкала градусника выполнены из 102 монохромных светильников белого цвета. Причем подсветка термометра может меняться от синего до красного цвета, в зависимости от температуры воздуха на улице.
Согласно данным пресс-службы правительства Мурманской области, все установленное оборудование разработано специально для эксплуатации в режиме экстремальных погодных условий и низких температур, а также обладает повышенной стойкостью к атмосферным явлениям и УФ-излучению солнца.
|16 Окт:
|11 Янв:
|28 Дек:
|24 Дек:
|5 Янв:
|4 Янв:
|2 Янв:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий