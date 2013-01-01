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Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске

Янв 11
Мурманская область Северо-Западный федеральный округ
Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске


Огромный термометр на светодиодных светильниках начал работать в Мурманске. Градусник является частью подсветки дымовой трубы Мурманской ТЭЦ и отражает данные Гидрометцентра о температуре воздуха в городе. Благодаря тому, что размер термометра составляет 65 метров, его могут видеть жители в радиусе 3 км.

На прошлой неделе монтажники завершили установку подсветки на 150-метровую дымовую трубу Мурманской ТЭЦ. Подсветка выполнена в виде термометра, который отображает данные о температуре воздуха с сайта Гидрометцентра России. Общая высота градусника составляет 65 метров, благодаря чему его смогут увидеть жители и гости Мурманска, находящиеся в районе 3 км от ТЭЦ.

Термометр имеет RGB-светодиодную панель отечественного производства, которая насчитывает 43 светильника, а также специальную систему управления, с помощью которой будет отображаться температура. Цифры и температурная шкала градусника выполнены из 102 монохромных светильников белого цвета. Причем подсветка термометра может меняться от синего до красного цвета, в зависимости от температуры воздуха на улице.

Согласно данным пресс-службы правительства Мурманской области, все установленное оборудование разработано специально для эксплуатации в режиме экстремальных погодных условий и низких температур, а также обладает повышенной стойкостью к атмосферным явлениям и УФ-излучению солнца.



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